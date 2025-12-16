El secreto de Jeffrey Epstein: Ana Obregón, una pieza clave para su fortuna

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una reciente investigación publicada por The New York Times ha desempolvado la conexión juvenil entre la actriz y presentadora española Ana Obregón y el difunto magnate condenado por delitos sexuales, Jeffrey Epstein. La relación entre ambos se remonta a principios de la década de 1980 en Nueva York, donde, según relata el diario estadounidense, la pareja mantuvo un romance casual. Lo que ha sorprendido a la opinión pública, y ha sido recogido ampliamente por los medios, no es solo el vínculo sentimental, sino el papel que esta conexión jugó en los inicios de la inmensa fortuna de Epstein.

Según las fuentes consultadas por el rotativo neoyorquino, la familia Obregón fue una de las acaudaladas familias españolas que contrataron a Jeffrey Epstein y a un socio para recuperar millones de dólares invertidos que habían quedado atrapados tras la quiebra de una firma de corretaje en Estados Unidos, Drysdale Securities. La habilidad de Epstein para localizar y gestionar la devolución de esos fondos, que finalmente encontraron en una sucursal bancaria de las Islas Caimán, le valió una "generosa recompensa". Esta ganancia, combinada con otros movimientos financieros cuestionables, es señalada como uno de los cimientos sobre los que Epstein amasó su riqueza y su poder, impulsándolo a la categoría de millonario.

Por su parte, la propia Ana Obregón ya había mencionado en sus memorias de 2012 y en entrevistas posteriores su admiración inicial por Epstein, a quien describió, antes de que se conocieran sus crímenes, como "el hombre perfecto del que nunca me enamoré". También admitió su fascinación por cómo, siendo tan joven (Epstein tenía unos 31 años en aquel momento), ya era "supermillonario". Esta nueva luz arrojada sobre su pasado no vincula a la actriz con las actividades criminales posteriores del magnate, sino que la sitúa en el núcleo de las élites financieras que, de manera involuntaria, ayudaron a consolidar el imperio económico de Epstein en sus inicios.