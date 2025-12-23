Corazón partío por Navidad: Alejandro Sanz y Candela Márquez se dicen adiós

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el panorama social español justo a las puertas de las fiestas navideñas. El cantante Alejandro Sanz y la actriz valenciana Candela Márquez han puesto fin a su relación sentimental tras poco más de un año de romance. Aunque la pareja parecía consolidada tras haber oficializado su noviazgo en eventos de gran calado, como la gala "Elle X Future" el pasado mes de noviembre, la intensidad de su historia de amor parece haber llegado a un punto de no retorno.

El distanciamiento se ha hecho evidente no solo por la ausencia de la actriz en momentos clave del cantante, sino también por sus movimientos en el mundo digital. Candela Márquez ha dejado de seguir al intérprete de "Amiga mía" en Instagram y ha borrado rastro de su conexión, mientras que Alejandro Sanz aún mantiene su "follow". Además, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla de indirectas, donde la actriz publicó imágenes de ciervos con grandes cornamentas —lo que muchos han interpretado como una alusión a una posible deslealtad— y fragmentos de canciones de despecho de Rosalía. Por su parte, el artista madrileño ha respondido de forma críptica asegurando en sus perfiles que él "no es una perla, sino un océano".

Fuentes cercanas a la pareja indican que el motivo de la ruptura no sería la existencia de terceras personas, sino un desgaste provocado por sus "caracteres pasionales" y la dificultad de conciliar sus apretadas agendas profesionales. Mientras Alejandro Sanz celebraba recientemente su 57 cumpleaños todavía en compañía de la actriz, los últimos días han sido determinantes para tomar esta decisión meditada que los llevará a pasar las Navidades por separado: ella en su Valencia natal y él refugiado en su círculo de amistades y proyectos musicales.