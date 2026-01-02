La reacción del nieto de Jesús Calleja al regalo anticipado de Reyes Magos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Como cada año el seis de enero viene cargado de ilusión por la llegada de los Reyes Magos, especialmente para los más pequeños de la casa.

En la familia de Jesús Calleja, esta celebración se hará la distancia este año debido a la participación del montañero en el Dakar. Por ello, el leonés "ha querido mover hilos" para dar una sorpresa anticipada a su nieto Namgyal.

El pequeño del clan Calleja ha recibido una Nintendo Switch con una inmensa alegría, aunque su abuelo ha reconocido que para él "una de las cosas más bonitas es ver un niño abriendo un regalo de Reyes".

El presentador ya se encuentra en Arabia Saudí para participar próximamente en el Rally Dakar, una de las pruebas más exigentes del mundo del motor. De este modo, Calleja pasa de las bajas temperaturas de la montaña leonesa a las altas temperaturas del desierto saudí para hacer de nuevo historia.