La analista Sarah Santaolalla recibe amenazas de muerte en el monumento de las Trece Rosas

El monumento a las Trece Rosas en el Cementerio del Este de Madrid ha amanecido recientemente vandalizado con pintadas dirigidas directamente contra la analista política Sarah Santaolalla. En el muro que rinde homenaje a las jóvenes fusiladas por el franquismo, han aparecido mensajes en rojo con frases como "Sarah Santaolalla muérete" o el nombre de la comunicadora acompañado de las siglas "R.I.P.". Este acto de hostigamiento se suma a una serie de episodios de acoso que la propia periodista ha denunciado, incluyendo persecuciones en coche hasta su domicilio y señalamientos en redes sociales por su labor profesional.

Sarah Santaolalla, de 27 años, es una conocida analista política y jurista de Salamanca, y que estudió en la Universidad de León, que ha ganado una gran proyección mediática en los últimos años. Formada en Derecho y Comunicación Audiovisual, ha consolidado su carrera como tertuliana habitual en programas de televisión de máxima audiencia como Mañaneros de RTVE, Todo es mentira y En boca de todos. Su perfil, vinculado a la defensa del feminismo y a posiciones progresistas, la ha convertido en una figura relevante de la actualidad nacional, pero también en blanco de campañas de odio que, según ha declarado ella misma, le hacen sentir "auténtico terror".

La gravedad de las amenazas ha provocado una oleada de solidaridad por parte de las principales figuras políticas de España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado tajantemente los hechos a través de sus redes sociales, asegurando que profanar la memoria de las Trece Rosas y amenazar a una periodista es "cruzar una línea intolerable". Sánchez ha querido transmitirle un mensaje directo de apoyo con un rotundo "No estás sola", subrayando que el odio y el machismo no se impondrán en la democracia.

A este apoyo se han unido otros rostros destacados como la exministra Irene Montero, quien ha vinculado el ataque a la impunidad de los discursos de extrema derecha, y el diputado de ERC Gabriel Rufián, quien ha alertado sobre la peligrosidad de este tipo de actos fascistas contra las mujeres que ejercen su libertad de expresión. Otros líderes como Ione Belarra y Mónica García también han expresado su rechazo, mientras que el Consejo de Informativos de TVE ha exigido el fin del hostigamiento a una colaboradora que simplemente realiza su trabajo de análisis en la esfera pública.