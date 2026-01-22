Paco León desvela en El Hormiguero un as que tenía bajo la manga sobre el futuro de 'Aída'

Publicado por Colpisa Creado: Actualizado:

Puedo ya decir por aquí que 'Aída y vuelta', la película que recupera la sitcom de Telecinco, es fantástica y lucidísima, aunque finalmente no haya sido el proyecto que muchos de sus fans esperaban. No lo es porque en lugar de desarrollar un nuevo episodio, algo más largo y profundo, lo que hace la cinta es imaginar que 'Aída' se hubiese seguido rondando hasta 2018, el año en que el #MeToo lo cambió todo, y acercar a los espectadores a la semana de grabación del último capítulo de la temporada. De esta forma, los actores, además de dar vida al Luisma o a la propia Aída, hacen de sí mismos. Pero para todos aquellos que se hayan sentido decepcionados con esta vuelta tan rocambolesca, Paco León tuvo el miércoles un interesante anuncio en 'El hormiguero'.

Sí que va a haber un nuevo capítulo de 'Aída' y este es, en realidad, el que se graba durante el largometraje que llegará a las pantallas de cine el próximo 30 de enero. "Cuando la gente vea la peli en los cines, al final en los créditos habrá un código QR al que podrán echar una foto y ver el capítulo en casa cuando les dé la gana", detalló el cineasta, que ha dirigido el largometraje y coescrito el guion con Fer Pérez, guionista original de la serie. "Me parece que tiene una narrativa en la que verás la parte de delante, la parte de atrás, y si alguien se quedaba con la espinita de no volver a ver un capítulo pues, si quiere, lo va a volver a ver", celebró Paco León.

Habrá que ver hasta qué punto ese último capítulo de 'Aída', del que no teníamos conocimiento alguno, es un episodio completo, pero desde luego la idea es original y refrescante y demuestra que siempre se puede innovar aunque sea recuperando proyectos del pasado.