El Xokas conquista 'El Hormiguero': de la obsesión por el éxito a su sorprendente cambio físico

Joaquín Domínguez, conocido mundialmente como El Xokas, aterrizó anoche en el plató de 'El Hormiguero' para ofrecer una de las entrevistas más sinceras y mediáticas de la temporada. El creador de contenido gallego no defraudó y mantuvo un pulso dialéctico constante con Pablo Motos, alejándose por momentos de su faceta más histriónica para mostrar al hombre que hay detrás del personaje. Con una franqueza brutal, el streamer abordó su meteórico ascenso en Twitch y cómo la gestión de la fama ha moldeado su carácter en los últimos años.

Uno de los momentos más impactantes de la noche llegó cuando El Xokas habló abiertamente sobre su radical transformación física y su cambio de hábitos. El streamer confesó que haber alcanzado la cima económica y profesional no le servía de nada si no tenía salud para disfrutarlo, lo que le llevó a iniciar un proceso de entrenamiento y dieta que ha documentado en sus redes. Explicó con contundencia que su disciplina actual nace de una autocrítica feroz, reconociendo que durante mucho tiempo descuidó su cuerpo por estar obsesionado con ser el número uno en las métricas de audiencia.

La gestión del dinero y el odio en redes sociales también ocuparon gran parte de la charla. Fiel a su estilo directo, el gallego defendió su derecho a hablar sin filtros y a disfrutar de la fortuna que ha generado gracias a su esfuerzo, aunque admitió que la exposición constante tiene un precio psicológico elevado. Aseguró que ha aprendido a lidiar con las críticas feroces de Internet priorizando su bienestar mental y rodeándose de su círculo de confianza, dejando claro que, a pesar de las polémicas, no tiene intención de cambiar su esencia auténtica por encajar en lo políticamente correcto.

Finalmente, la entrevista cerró con una reflexión sobre el futuro del entretenimiento digital y el papel de los streamers en la sociedad actual. El Xokas se mostró orgulloso de ser un referente para las nuevas generaciones, pero también lanzó un aviso sobre los peligros de la ambición desmedida. Su paso por el programa de Antena 3 no solo sirvió para consolidar su figura ante el gran público televisivo, sino para demostrar que, tras los gritos y la intensidad de sus directos, existe un profesional meticuloso que entiende perfectamente las reglas del juego mediático.