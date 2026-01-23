La Fiscalía archiva la denuncia a Julio Iglesias por "falta de competencia"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El recorrido de la denuncia contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual, acoso, lesiones y trata de seres humanos a dos exempleadas de su servicio doméstico ha llegado a su fin. Al menos en España. Díez días después de abrir unas diligencias de investigación preliminares, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado este viernes su archivo ante la "falta de competencia y jurisdicción" de los tribunales españoles para conocer los hechos, que habrían tenido lugar en República Dominicana y Bahamas en 2021. En un decreto de archivo de ocho páginas, la teniente fiscal Marta Durántez da por finalizadas sus diligencias en una decisión que no es recurrible y recuerda que las dos denunciante, si así lo consideran, tienen la posibilidad de "reproducir su denuncia ante los órganos judiciales" correspondientes en los países de origen.

Además, recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "no corresponde a España investigar hechos cometidos allende sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello, y no existe motivo para no iniciar las correspondientes acciones penales en el mismo". Esta es la justificación clave para el archivo. Del mismo modo, el decreto añade que, aunque el delito de trata de seres humanos se persigue extraterritorialmente, el mismo necesita que el procedimiento se dirija contra un español y que existan elementos de conexión material con nuestro país, como que las víctimas sean nacionales o residan aquí. Al respecto, constata que "las víctimas son extranjeras", que "no residen en España" y que "los hechos se atribuyen a países plenamente competentes" para conocer los mismos. Además, indica que los denunciados -además de Julio Iglesias un ciudadano brasileño y otro colombiano que trabajan para él- tampoco residen en nuestro territorio. La resolución detalla que la Audiencia Nacional ha confirmado en otros casos similares que España "no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país".

"Especialmente cuando las víctimas son extranjeras y no son residentes en España, los presuntos autores también lo son o no se encuentran en España y los hechos se investigan o pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron", subraya. Y asegura, en contra de lo que se creía, que ninguna de las denunciantes viajaron en algún momento con Julio Iglesias a su casa de Ojén (Málaga). Conexiones e interferencias La teniente fiscal repasa la aplicación del artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sobre la territorialidad de los juzgados y tribunales españoles.

Recuerda que la reforma de 2014 para restringir la llamada justicia universal introdujo serias limitaciones para investigar hechos ocurridos en el extranjero y añade que el propio Tribunal Supremo, en reiterada jurisprudencia, ya se ha pronunciado que en todo caso deberían de tener "conexiones relevantes" con España y evitar "interferencias" con otras jurisdicciones. En cualquier caso, el decreto no menciona si los hechos examinados revisten carácter delictivo y el archivo se centra de forma exclusiva en tratar el asunto de la competencia de la Audiencia Nacional. La denuncia de estas dos antiguas trabajadoras, una empleada de hogar y una fisioterapeuta, señala que ambas sufrieron tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según la información adelantada por ElDiario.es y Univisión, el canal de televisión que emite en españoles en Estados Unidos. Por su parte, la plataforma internacional Women's Link Worldwide asesoró a ambas en la estrategia judicial y este viernes criticó el archivo: "La decisión de la Fiscalía es lamentable porque pierde la oportunidad de investigar los hechos y considerar toda la evidencia que Rebeca y Laura (nombres supuestos) incluyeron en su denuncia". Una de estas empleadas sostuvo haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con Julio Iglesias y mencionó penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años. La investigación periodística contactó con 15 exempleadas del servicio entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en las propiedades de República Dominicana (Punta Cana), Bahamas (Lyford Cay) y España (Málaga). La empleada que ha asegurado haber sufrido penetraciones afirma que el artista, que en ese momento tenía 77 años, la llamaba a su habitación muchas veces al acabar la jornada laboral. "Me usaba casi todas las noches", dice en una entrevista con los medios investigadores. "Me sentía como un objeto, como una esclava", añade. Estos encuentros sexuales se producían casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico. De acuerdo con la investigación, en las entrevistas las personas afectadas hablan de "condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias" por sus continuos dolores físicos. Las dos mujeres que refieren agresiones sexuales "fueron entrevistadas en repetidas ocasiones a lo largo de más de un año, y ofrecen testimonios consistentes y estables", recoge la publicación que asegura que "sus declaraciones han sido contrastadas con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos".