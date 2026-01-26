El desgarrador adiós de la joven representante de Eurovisión Sandra Valero a su madre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La joven artista valenciana Sandra Valero, quien conquistó los corazones de toda Europa al obtener el segundo puesto en el Festival de Eurovisión Junior 2023, atraviesa actualmente uno de los capítulos más difíciles y dolorosos de su vida personal. La cantante ha confirmado a través de sus perfiles oficiales el fallecimiento de su madre, Nazha Azizi, tras una valiente lucha contra el cáncer. La noticia ha generado una inmensa ola de cariño y apoyo hacia la pequeña intérprete de 'Loviu', quien siempre se mostró muy unida a su progenitora durante su ascenso meteórico en la música.

Con tan solo 14 años, Valero ha dado una lección de madurez y sensibilidad al compartir un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales. Acompañando sus palabras con imágenes llenas de ternura capturadas durante la estancia de su madre en el hospital, la artista expresó su gratitud por el amor y la crianza recibidos. En su dedicatoria, Sandra destacó que su madre finalmente ha encontrado la paz y confía en que, a partir de ahora, la cuidará desde el cielo junto a su abuela, cerrando su mensaje con un tierno deseo de descanso eterno.

El mundo del espectáculo y los seguidores del certamen europeo se han volcado con la joven valenciana en estos momentos de duelo. Tras su histórico éxito en Niza, donde devolvió a España a los puestos más altos de la clasificación infantil, Sandra se enfrenta ahora a la pérdida de su principal apoyo. Pese a la tristeza de la noticia, la comunidad artística ha resaltado la fortaleza de la cantante, quien se refugia en el recuerdo de Nazha para afrontar esta nueva etapa de su vida personal y profesional.