Sarah Santaolalla denuncia por acoso a Vito Quiles

Publicado por María Martínez Peña

La analista política y colaboradora de televisión Sarah Santaolalla, que además estudió en la Universidad de León, ha denunciado públicamente a través de sus redes sociales una situación de acoso extremo protagonizada por el agitador y comunicador Vito Quiles. Según el testimonio de Santaolalla, el hostigamiento escaló hasta un nivel de inseguridad personal alarmante cuando Quiles la siguió hasta las inmediaciones de su domicilio particular. Este incidente ha generado una fuerte condena en el entorno digital, donde la analista ha compartido su angustia tras ver vulnerada su privacidad en el ámbito más íntimo de su vida cotidiana.

La gravedad de lo ocurrido obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad para garantizar la integridad de la colaboradora. Santaolalla relató que la situación fue de tal tensión que se vio en la necesidad de regresar a su vivienda escoltada por la policía, ante la presencia persistente del agitador. En su mensaje de denuncia, la analista subraya que este tipo de comportamientos traspasan cualquier límite del ejercicio informativo y se adentran directamente en el terreno delictivo y la intimidación personal.

A través de su llamamiento en redes sociales, la colaboradora ha buscado no solo visibilizar su caso particular, sino también alertar sobre el clima de hostilidad que enfrentan ciertos perfiles públicos, especialmente mujeres, en el ejercicio de su labor profesional. Santaolalla ha insistido en que el acoso físico no debe ser normalizado ni quedar impune, apelando a la responsabilidad de las plataformas y las autoridades ante prácticas que buscan amedrentar a las voces críticas mediante la persecución y el miedo.