"Me daba miedo Marisol Ayuso": el caótico reencuentro de 'Aída' en la Revuelta marcado por una tarta de marihuana

El plató de La Revuelta se convirtió anoche en una sucursal del barrio de Esperanza Sur con la visita de gran parte del elenco de la mítica serie Aída. Paco León, Carmen Machi, Eduardo Casanova, Melani Olivares y otros compañeros acudieron al programa de David Broncano para promocionar su regreso cinematográfico, pero la nostalgia pronto dejó paso a las confesiones más disparatadas. Entre risas y anécdotas de rodaje, Eduardo Casanova acaparó todo el protagonismo al relatar un episodio hasta ahora desconocido que involucraba a la veterana Marisol Ayuso y una tarta con ingredientes "especiales".

Todo ocurrió años atrás durante una fiesta de cumpleaños de Paco León, cuando una persona ajena al equipo apareció con un pastel que, según palabras de Casanova, tenía "un poquito de césped". Sin saber que se trataba de una tarta de marihuana, tanto el actor que daba vida a Fidel como la actriz que interpretaba a la inolvidable Eugenia consumieron el postre con total naturalidad. Eduardo recordó entre carcajadas que la tarta estaba muy buena y que no sospechó nada hasta que los efectos empezaron a manifestarse de forma surrealista mientras intentaba ayudar a otros invitados que también se encontraban mal.

La situación alcanzó su punto álgido cuando Casanova se vio atrapado en un bucle psicodélico dentro del ascensor de la casa de Paco León. Según explicó el actor, empezó a sentir una angustia creciente al ver que los números de la pantalla no dejaban de subir a pesar de que el edificio solo tenía cinco plantas. En medio de ese estado de confusión, se cruzó con Marisol Ayuso, quien aparentemente también estaba bajo los efectos del dulce. Eduardo confesó que en ese momento su compañera de reparto le "daba miedo", lo que provocó las carcajadas de un público entregado ante la imagen mental de la abuela de la serie en semejante tesitura.

El desenlace de la noche no fue menos cómico, ya que la situación obligó a Carmina Barrios, madre de Paco León, a llevar al joven actor de vuelta a su casa. Casanova relató que, al llegar a su hogar en un estado evidente de embriaguez sensorial, intentó mantener la compostura frente a su madre con una excusa que se ha vuelto viral tras el programa. Para justificar su malestar y su comportamiento errático, le aseguró que simplemente se había tomado "una cerveza y un ibuprofeno", una frase que cerró la anécdota dejando claro que la realidad detrás de las cámaras de Aída era tan caótica y divertida como la ficción.