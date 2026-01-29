Nicki Minaj se autoproclama la fan número uno de Donald Trump en Washington

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La famosa rapera Nicki Minaj ha generado un gran impacto mediático tras declarar públicamente su apoyo incondicional al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Estas afirmaciones tuvieron lugar durante su participación oficial en la cumbre del programa "Trump Accounts", celebrada en Washington D.C. el pasado miércoles 28 de enero de 2026. La artista no solo estuvo presente en el evento, sino que compartió escenario con el mandatario, reafirmando una alianza política que ha sorprendido a la industria del entretenimiento y a sus seguidores a nivel global.

Durante su intervención ante el público y la prensa, Minaj fue contundente al definir su relación de admiración con el líder republicano. La cantante de "Starships" afirmó que probablemente es la fan número uno del presidente y aseguró que esa postura no va a cambiar en el futuro. Además, hizo hincapié en que las críticas y la negatividad que recibe por este apoyo no le afectan en absoluto, sino que, por el contrario, la motivan a respaldarlo con mayor fuerza, denunciando lo que ella considera campañas de desprestigio y acoso contra la figura del presidente.

Las palabras exactas de la artista durante el acto fueron las siguientes: "Probablemente soy la fan número uno del presidente, y eso no va a cambiar. El odio o lo que la gente tenga que decir no me afecta en absoluto; de hecho, me motiva a apoyarlo más y nos motivará a todos a apoyarlo más. No vamos a permitir que se salgan con la suya acosándolo y con sus campañas de desprestigio. Él tiene mucha fuerza detrás de él y Dios lo protege". Tras su discurso, Minaj también compartió contenido en sus redes sociales, incluyendo un video en TikTok donde llama a Trump su "presidente favorito" y el "mejor de todos los tiempos", mientras mostraba una "Tarjeta Dorada de Trump" vinculada a trámites de residencia y ciudadanía.

Más allá de sus declaraciones, la rapera anunció un compromiso financiero significativo para apoyar las iniciativas económicas de la administración. Minaj donará cientos de miles de dólares —con cifras estimadas por fuentes oficiales entre 150.000 y 300.000 dólares— al proyecto de cuentas de ahorro e inversión para niños nacido bajo el programa estatal. Con este gesto, la cantante ha consolidado su transición política de crítica a una de las defensoras más férreas del movimiento MAGA dentro del mundo del rap, cerrando su intervención con un mensaje espiritual al pedir un "amén" por la protección divina que, según ella, recibe el mandatario.