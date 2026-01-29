Glòria Serra, de Equipo de Investigación, confiesa en el Hormiguero su propio episodio que no es capaz de ver

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La reconocida periodista de investigación Glòria Serra visitó anoche el plató de 'El Hormiguero' para analizar los desafíos de la ciberseguridad y la privacidad en la era digital. Durante su charla con Pablo Motos, la presentadora de 'Equipo de Investigación' alertó sobre la vulnerabilidad extrema a la que se exponen los usuarios al compartir datos personales de forma aparentemente inocente. Serra enfatizó que la huella digital es imborrable y que la mayoría de los ciudadanos subestiman el valor que tiene su información para las organizaciones criminales y las grandes corporaciones.

A lo largo de sus 15 años al frente de 'Equipo de Investigación', Glòria Serra ha recordado momentos de extrema tensión, pero en su reciente visita a 'El Hormiguero' y en diversas entrevistas conmemorativas, ha señalado que los reportajes más duros son aquellos donde la integridad física del equipo se ve amenazada. La periodista confesó que la primera vez que sintieron miedo real fue enfrentándose al narcotráfico, concretamente con un traficante que, bajo los efectos de las drogas, agredió físicamente al cámara y al reportero. Esta experiencia marcó un punto de inflexión para el programa, ya que, según explicó, hasta ese momento no eran plenamente conscientes de la violencia a la que se exponían al acercarse a ciertos entornos criminales.

Más allá de la violencia física, Serra ha confesado en repetidas ocasiones que el reportaje emocionalmente más demoledor de su carrera fue el dedicado a 'Cabeza de Cerdo', considerado el mayor traficante de mujeres en la historia de Europa. La periodista admite que es un contenido que todavía hoy le cuesta visionar debido a la crueldad extrema de los testimonios y a las condiciones infrahumanas que presenciaron durante el rodaje. Serra subrayó que ver a personas vulnerables, especialmente ancianos estafados o víctimas de trata, es lo que realmente le "salta el térmico", generándole una indignación que traspasa la pantalla y que intenta canalizar a través de su característica narración.

El reportaje sobre Ioan Clamparu, apodado "Cabeza de Cerdo", es recordado como el episodio más oscuro de 'Equipo de Investigación' no solo por la peligrosidad del personaje, sino por la crudeza del sistema de esclavitud que Glòria Serra y su equipo sacaron a la luz. Clamparu, un ciudadano rumano, lideró durante años la red de trata de mujeres más extensa y violenta que ha operado en España, estableciendo su base de operaciones en la Casa de Campo de Madrid.

Lo que hizo este caso especialmente duro fue el nivel de deshumanización que detalló el programa. Clamparu trataba a las mujeres como pura mercancía, llegando a marcarlas con tatuajes de códigos de barras o con su propio nombre para indicar propiedad. Serra relató con horror cómo este criminal obligaba a las víctimas a cumplir cuotas económicas imposibles bajo amenazas de muerte a sus familias en Rumanía, utilizando un sadismo que dejó una huella profunda en los reporteros que recopilaron los testimonios.

Durante el rodaje, el equipo de Glòria Serra tuvo que manejarse con una seguridad extrema, ya que la red de "Cabeza de Cerdo" seguía activa y era conocida por su capacidad de represalia. El programa documentó cómo el criminal lograba dirigir su imperio incluso estando en busca y captura por la Interpol, manteniendo un control absoluto sobre cientos de mujeres que vivían en condiciones de semiesclavitud en pisos patera, siendo trasladadas a las calles de Madrid cada noche bajo vigilancia de sus "matones".

Finalmente, el programa narró la caída del "capo", quien tras años de persecución se entregó en España en 2011, sabiendo que la presión policial y el asedio mediático —al que 'Equipo de Investigación' contribuyó enormemente— habían hecho que su negocio fuera insostenible. Fue condenado a 30 años de prisión, una de las penas más altas impuestas en España por delitos de trata. Como bien ha dicho Serra en sus entrevistas, este caso representa "la cara más amarga de la condición humana" que jamás ha tenido que narrar.