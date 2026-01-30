Muere David de la Chica, músico de 'los Delinqüentes', a los 50 años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El mundo de la música española, y más concretamente la escena del flamenco-rock, se encuentra de luto tras el fallecimiento de David de la Chica Santos, artísticamente conocido como Davile. El músico jerezano ha muerto a los 50 años de edad en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz a causa de un infarto. Se encontraba en dicho centro hospitalario a la espera de una intervención quirúrgica, tras haber atravesado varias semanas marcadas por complicaciones en su estado de salud.

Davile fue una pieza fundamental en la construcción de la cultura "garrapatera", ese estilo tan particular nacido en Jerez de la Frontera que supo hermanar de forma magistral el flamenco, la rumba, el rock y la poesía de calle. Sus inicios creativos se remontan a la década de los 90 con el grupo Palocortao, proyecto que compartió con Diego Pozo antes de que este último fundara Los Delinqüentes. Fue precisamente con esta última formación donde de la Chica dejó una huella imborrable como letrista y colaborador habitual, firmando la autoría de himnos generacionales como Tabanquero, Amor Plutónico o Pirata del Estrecho.

Su partida deja un vacío significativo en el universo sonoro de Cádiz, siendo recordado no solo como un compositor de gran talento, sino como un pilar esencial en la sombra de uno de los movimientos musicales más influyentes de los últimos años en España. La noticia de su deceso ha sido recogida por diversos medios de comunicación nacionales y locales, citando como fuentes principales a La Voz de Cádiz, Diario de Jerez y Europa Press.