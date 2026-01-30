58 años de Felipe VI: celebrando un legado de apoyo y conexión con León

Visita de Felipe VI a Villafranca del Bierzo por la inaguracion de las Edades del Hombre.L. DE LA MATA

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La relación del rey Felipe VI con la provincia de León trasciende el protocolo para asentarse en la defensa del patrimonio histórico y el apoyo directo en momentos de crisis. El monarca ha hecho del reconocimiento a León como 'Cuna del Parlamentarismo' una de las señas de identidad de su reinado, reivindicando ante la comunidad internacional el hito de las Cortes de 1188 celebradas en el Claustro de San Isidoro.

Más allá de la historia, su presencia en la provincia ha sido constante en el ámbito militar y social. Como mando supremo de las Fuerzas Armadas, visita regularmente la Academia Básica del Aire en La Virgen del Camino, reforzando el papel de León en la defensa nacional.

También se le ha podido ver en actos culturales como en la visita al Colegio Gumersindo Azcárate por su reconocimiento por parte de la Fundación Princesa Girona, donde los monarcas se interesaron por alumnos, profesores y padres que conforman el centro escolar.

Sin embargo, el vínculo más cercano se ha visto recientemente en su faceta más humana. En agosto de 2025, Felipe VI y la reina Letizia recorrieron las zonas afectadas por los incendios en El Bierzo, mostrando su respaldo a los vecinos y al patrimonio natural de Las Médulas. Con gestos como este y su promoción de la provincia en foros como Fitur, el Rey mantiene viva la conexión con una tierra que define como pilar fundamental de la historia de España.