«Si tengo un bajón, espero que mis compañeros hagan un poco de psicólogos»: el giro mental de los astronautas según Sara García

Durante décadas, el arquetipo del astronauta fue el mismo: imperturbable, brillante, físicamente impecable y emocionalmente blindado. Un cruce entre ingeniero nuclear, militar de élite y semidiós moderno. Pero todo eso, como tantos otros mitos del siglo XX, está empezando a resquebrajarse. La prueba más reciente la ha dado la astronauta leonesa Sara García Alonso, quien ha publicado en su cuenta de Instagram (@astro_sarag) un fragmento de su conversación con Pedro Duque en ''El Intermedio' (La Sexta). En él, ambos comparten una reflexión inesperadamente honesta (y necesaria) sobre la salud mental en el espacio.

Pedro Duque rompe el hielo con ironía: «Antes, cuando seleccionaban los astronautas americanos en los años 90, tú los veías (yo estaba allí) y veías que había todavía mucho individualista». A lo que añade, sin despeinarse: «Fulanito se vino abajo, vaya manta… Las típicas cosas de mi generación». En su época, explica, cualquier problema emocional se interpretaba como una tara personal. Y la solución era simple: «Te lo tenías que arreglar tú solo».

Sara García, que representa la nueva ola de astronautas europeos, lo explica desde otro lugar: uno más colaborativo, más sensible a las complejidades humanas. «Incluso el propio entrenamiento de supervivencia, aparte de aprender las técnicas de cómo sobrevivir en un ambiente hostil, también son ejercicios de trabajo en equipo», afirma. Ya no se trata solo de resistir físicamente, sino de saber cuándo (y cómo) sostener a los demás. «Yo esperaría que si durante una misión tengo un momento bajón, mis propios compañeros me animen un poco, hagan un poco de psicólogos».

«La salud mental de los astronautas ocupa hoy en día una posición central para las agencias espaciales. El modelo "TOP GUN" ha quedado obsoleto y los aspectos psicológicos, tanto personales como de grupo, forman parte de nuestra formación», ponía Sara como pie del vídeo.

Hoy, en lugar de glorificar la autosuficiencia tóxica, se entrena la interdependencia emocional. La ESA lo ha entendido bien: «Tenemos formación también en psicología como parte del entrenamiento», explica García. «Igual que formación en medicina mecánica vital, también te entrenan un poco en estos ámbitos, precisamente para saber lidiar con situaciones un poco complicadas».

En las misiones espaciales de larga duración, donde cada minuto compartido puede convertirse en fricción o consuelo, la estabilidad emocional es un sistema de soporte vital más. Si el oxígeno es irrenunciable, también lo es la confianza mutua, la capacidad de pedir ayuda sin sentirse débil, de saber leer el estado anímico del otro sin necesidad de palabras. Una mirada, un gesto, un silencio bien interpretado pueden ser más cruciales que una maniobra bien ejecutada.

Podría ser que a veces, la diferencia entre una misión exitosa y una fallida puede ser tan invisible como un «¿cómo estás?» dicho a tiempo.