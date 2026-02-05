2.716.000 euros en juego: ¿Se repetirá la gesta leonesa de Lilit Manukyan en Pasapalabra?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Hoy, 5 de febrero de 2026, Pasapalabra cierra una etapa con la entrega del mayor premio de su historia. La cifra de 2.716.000 euros supera cualquier registro previo en la televisión española, pero para el espectador leonés, este evento trasciende lo económico: supone la culminación de un formato que, durante décadas, ha tenido en León a uno de sus principales bastiones de talento.

La gesta leonesa: un referente de éxito en el Rosco

La expectación que hoy rodea el duelo entre Manu Pascual y Rosa Rodríguez tiene un eco especial en la provincia. León no ha sido solo una zona de audiencia fiel, sino una tierra de ganadores y figuras emblemáticas que han definido la identidad del programa:

El legado de Lilit Manukyan: La victoria de Lilit en 2014 marcó un antes y un después. Leonesa de adopción y plenamente integrada en la vida de la capital, su triunfo demostró que la tenacidad asociada a la provincia era la clave para dominar el diccionario. Su figura sigue siendo, a día de hoy, el espejo donde se miran aspirantes como los que esta noche se juegan el bote.

Presencia constante de la provincia: A lo largo de los años, numerosos concursantes leoneses han pasado por el atril del programa, aportando un perfil de sobriedad y amplio bagaje cultural que ha convertido a la región en una de las más respetadas por el equipo de casting del concurso.

Los detalles de la cita histórica

El desenlace de esta noche se ha configurado como un evento de gala. Antena 3 ha modificado su parrilla habitual para ofrecer el desenlace en el horario de máxima audiencia:

El contexto: Tras más de un año de competición y una rivalidad que ha superado los 300 programas, uno de los dos concursantes logrará completar las 25 palabras.

Horarios: El programa especial comenzará a las 23:00h, justo después de la visita de los protagonistas a El Hormiguero.

Un premio, especialmente para Hacienda

La entrega de este bote de 2,7 millones de euros supone también un hito para la administración pública. Debido a la naturaleza del premio, el ganador deberá tributar aproximadamente un 47% en concepto de IRPF, lo que se traduce en una aportación de más de 1,2 millones de euros, una cifra que también marca un récord en la fiscalidad de los concursos televisivos en España.

León aguarda así un nuevo capítulo de esta historia televisiva, recordando que, antes de este bote millonario, fueron nombres vinculados a sus calles los que demostraron que el éxito en el Rosco es posible.