Juan Carlos I aclara su estado de salud tras los rumores

Desde su ausencia en el funeral de la princesa Irene de Grecia por recomendación médica, los rumores sobre un empeoramiento en la salud del rey emérito Juan Carlos se han disparado. Sin embargo, él mismo ha querido aclarar cómo se encuentra en declaraciones a la revista ¡Hola!. "Que dejen de matarme. Me encuentro muy bien, me cuido y hago ejercicio todos los días", ha zanjado. El padre del monarca actual, Felipe VI, cumplió 88 años el pasado 5 de enero y, según ha contado su biógrafa, la escritora francesa Laurence Debray, no ha salido de Abu Dabi en lo que va de año por prescripción médica. A finales de enero trascendió que había habido cierta preocupación en el entorno del monarca emérito: "Tiene el corazón delicado, lleva un marcapasos", explicó entonces Susanna Griso en 'Espejo Público'. El pasado sábado, en el programa 'Fiesta' se hacían eco de otro nuevo bache: "No le ha ocurrido nada grave, llevaba varios días sufriendo episodios de fiebre y solo se ha revisado", precisaron. En todo caso, esa serie de problemas señalados han llevado al rey emérito a querer aclarar que se encuentra bien y activo.