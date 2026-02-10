"No eres tú, son mis impuestos": el tenso y divertido cara a cara entre la madre de María Hervás y Broncano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El plató de La Revuelta vivió anoche uno de sus momentos más memorables y comentados desde su estreno en Televisión Española. La actriz María Hervás acudió al programa para promocionar su última película, El fantasma de mi mujer, pero la verdadera protagonista de la velada terminó siendo su madre, Juana, que se encontraba sentada entre el público. Su presencia no fue casual, sino que supuso el cierre de un conflicto que se originó hace dos años en La Resistencia, cuando el presentador llamó a Juana en directo sin saber que madre e hija llevaban tiempo sin hablarse.

Aquel episodio del pasado fue recordado por David Broncano con un tono conciliador, sugiriendo que aquella llamada, aunque tensa, ayudó a tender un puente entre ambas. Sin embargo, Juana no tardó en tomar el micrófono para desmentir al presentador con una contundencia que dejó al teatro en silencio antes de estallar en aplausos. La madre de la actriz aclaró que el puente lo tendieron ellas porque están "capacitadas para eso" y no dudó en reprocharle al humorista sus formas de entonces, recordándole que llamar a casa de alguien sin presentarse debidamente es, cuanto menos, una mala idea.

La tensión, siempre envuelta en el tono humorístico del programa, alcanzó su punto álgido cuando Broncano intentó replicar y Juana le frenó en seco con un tajante "perdona, no me interrumpas, ya está bien". La invitada inesperada defendió su derecho a realizar su exposición con la misma libertad que el presentador, dejando a un Broncano visiblemente descolocado que solo pudo admitir su derrota ante la lógica y el carácter de la mujer. María Hervás, por su parte, observaba la escena entre risas y orgullo, defendiendo que el carácter de su madre es una de sus mejores virtudes.

Finalmente, la paz se selló con una petición muy concreta por parte de Juana. Tras rechazar las palabras vacías, exigió una tarjeta VIP para dos personas para poder acudir al programa cuando quisiera. Fue en ese instante cuando pronunció la frase que ya se ha vuelto viral en redes sociales, recordándole al presentador que su sueldo sale de las arcas públicas. Tras conseguir su pase especial, la madre de la actriz cerró su intervención con un gesto de elegancia, pidiendo que el foco volviera a su hija para que pudiera continuar con la promoción de su trabajo.