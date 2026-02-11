Rosa Belmonte en El Hormiguero hacia Sarah Santaolalla: "¿Esa qué es, mitad tonta y mitad tetas?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La tertulia de actualidad de 'El Hormiguero' vivió anoche uno de sus momentos más incómodos y virales. Lo que comenzó como un debate habitual entre los colaboradores habituales de Pablo Motos terminó con una frase incendiaria de la periodista Rosa Belmonte, dirigida directamente a la creadora de contenido Sarah Santaolalla.

Durante un bloque del programa en el que se comentaban perfiles de redes sociales y la nueva ola de influencers, el nombre de Santaolalla salió a la palestra. Fue en ese instante cuando Belmonte, conocida por su estilo mordaz y sin filtros, soltó el dardo que dejó mudo al plató:

"¿Esa qué es, mitad tonta y mitad tetas?"

La crudeza del comentario provocó una reacción inmediata en las redes sociales, donde el clip comenzó a circular en cuestión de minutos. Mientras que algunos defensores de Belmonte lo califican como "humor negro" o "crítica al contenido vacío", la gran mayoría de los espectadores han tachado las palabras de misóginas y degradantes.

Aunque Pablo Motos intentó reconducir la sección con su habitual agilidad, el ambiente en la mesa de debate se volvió notablemente tenso. Por su parte, Sarah Santaolalla no ha tardado en reaccionar a través de sus perfiles oficiales, publicando un breve mensaje que muchos interpretan como una respuesta elegante ante el ataque: "Es triste que en 2026 se siga midiendo el valor de una mujer por su físico o por prejuicios sobre su inteligencia".

Este incidente vuelve a poner el foco sobre los límites de la crítica en los programas de máxima audiencia. No es la primera vez que la "mesa de debate" de Antena 3 genera titulares por salidas de tono, pero la agresividad verbal de Belmonte hacia una joven profesional ha despertado un debate necesario sobre la sororidad y el respeto en los medios de comunicación.