Agresión a los 'Gemeliers': Jesús y Daniel, hospitalizados tras un brutal ataque homófobo en Madrid

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El dúo musical Gemeliers ha sido víctima de una violenta agresión a la salida de la discoteca Bandido, en Madrid, según ha informado en exclusiva el programa Fiesta. Los hermanos, que se encontraban celebrando su cumpleaños, han tenido que ser ingresados en el Hospital Gregorio Marañón junto a sus respectivas parejas.

Crónica de los hechos

El incidente se produjo de madrugada cuando un grupo de desconocidos comenzó a increpar a los artistas desde un vehículo. Según los testimonios recogidos, los atacantes profirieron graves insultos de carácter homófobo antes de bajar del coche para iniciar la agresión física.

Durante el altercado, los agresores habrían utilizado spray de pimienta —elemento considerado arma en determinados contextos de seguridad— para neutralizar a los hermanos y a sus acompañantes.

Estado actual y acciones legales

Asistencia médica: Los cuatro afectados fueron trasladados al hospital para ser tratados de diversas contusiones y de los efectos del gas irritante.

Intervención policial: Se ha activado el protocolo correspondiente, contando ya con el parte médico y la denuncia policial formalizada.

Investigación: Los agentes ya han tomado declaración a las víctimas para intentar identificar a los responsables de este presunto delito de odio y lesiones.