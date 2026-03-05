Del taller a la gran pasarela: León firma tres nombres en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026

El diseñador leonés Erik Bruccia trabaja en su estudio rodeado de bocetos y patrones, reflejo del proceso creativo detrás de sus colecciones.Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

La moda española vuelve a mirar hacia el talento emergente y consolidado de las comunidades autónomas. Entre el 20 y el 22 de marzo, Castilla y León tendrá una presencia destacada en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la cita más importante del calendario nacional de la moda. En total, once diseñadores de la comunidad mostrarán sus propuestas creativas en el espacio institucional "Uniendo Moda", instalado en Cibelespacio, y entre ellos destacan tres nombres procedentes de León que llevarán su visión creativa a uno de los escenarios más influyentes del sector.

La participación forma parte de una estrategia impulsada por la Junta de Castilla y León y CEOE Castilla y León para reforzar la visibilidad del sector textil regional. Durante tres días, este espacio funcionará como escaparate profesional ante prensa especializada, compradores y prescriptores de tendencias, con el objetivo de consolidar el posicionamiento de la comunidad dentro del mapa de la moda española.

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y el impulso a la moda de Castilla y León

El proyecto "Uniendo Moda" nace con la ambición de fortalecer la competitividad del sector textil de Castilla y León y ampliar sus oportunidades en el mercado nacional e internacional. Tras el impacto logrado en ediciones anteriores, los diseñadores regresan a Madrid con una agenda intensa pensada para reforzar su presencia en el circuito profesional de la moda.

El stand institucional no será únicamente un punto de exposición. Se convertirá también en un espacio de experiencia donde el público profesional podrá conocer de cerca los procesos creativos de los diseñadores, sus materiales y la inspiración detrás de cada colección. Esta fórmula busca acercar el oficio al visitante y abrir oportunidades comerciales reales para las marcas participantes.

La representación de Castilla y León combina perfiles consolidados con nuevos talentos. Entre los diseñadores presentes se encuentran Santiago García-Didesant, Sara Santiago, Ainhoa Salcedo, Rosana Largo, Tocados Zeleste, Mónica Fuentetaja, Andrea Suárez, Lucía Ortiz, Mónica Neches, Zaira Domenech y Erik Bruccia. A esta propuesta se suma también la artesana Luisa Guardo, responsable de Ídem de Lienzo, quien realizará demostraciones en directo de tejido en telar para reivindicar la tradición textil de la comunidad.

Diseñadores de León en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Entre los protagonistas de esta edición destacan tres creadores leoneses que aportarán estilos muy diferentes pero complementarios dentro del panorama creativo de la comunidad.

El primero en presentar su trabajo será Santiago García-Didesant, quien abrirá la programación del stand el 20 de marzo con una muestra de su colección de verano titulada Marrakesh. Su propuesta se caracteriza por una estética vibrante, marcada por el color y la inspiración artesanal, que combina la identidad creativa del diseñador con una línea más sofisticada y exclusiva.

Ese mismo día también participará Sara Santiago, cuya propuesta se distingue por una mirada femenina y personalizada en la que destacan los volúmenes, los colores y los volantes. Sus piezas, elaboradas de forma artesanal, incorporan además un enfoque sostenible que se refleja en colecciones como Suspiros de Sakura, inspirada en la belleza efímera de la naturaleza.

El cierre de la participación leonesa llegará el 22 de marzo con Erik Bruccia, uno de los nombres emergentes del panorama creativo nacional y además nominado a los Premios EGO. Presentará Nierika, una colección que mezcla espiritualidad, naturaleza y estética workwear, construyendo un relato visual donde la artesanía contemporánea y la identidad cultural se entrelazan.

Durante las tres jornadas de actividad, el stand de Castilla y León se transformará en un punto de encuentro entre diseñadores, profesionales del sector y público especializado. Cada creador presentará su trabajo en horarios concretos, acompañados de demostraciones y encuentros que permitirán conocer de primera mano el proceso creativo detrás de cada colección.