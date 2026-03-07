Loles León: "He conseguido que me digan 'lo que quieras, Loles', que es lo que he buscado toda la vida"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

"Antes me pasaba todo por el arco del triunfo, ahora le llamo cero dramas", comentó entre risas la actriz Loles León sobre la filosofía con la que afronta su nuevo proyecto televisivo, 'Zero dramas', un 'talk show' que se estrena este domingo (a las 23 h.) con el que TVE busca renovar la conversación sobre temas sociales en La 2. A sus 75 años, la de Barcelona será la presentadora encargada de moderar este espacio, que se estrenará además coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. El formato propone un debate desenfadado sobre cuestiones de actualidad que afectan a la sociedad, combinando humor, ironía y un ambiente de conversación más cercano al de una charla entre amigos que al de una tertulia televisiva tradicional. Durante la presentación del programa, León defendió la necesidad de rebajar el dramatismo con el que a menudo se afrontan los debates públicos. "Está el mundo en dramas y lo mejor que podemos hacer es ponerle un cero, porque no mola el drama", aseguró la intérprete, que pretende trasladar al plató una forma de conversar más relajada y directa. Y es que esa es la finalidad última de este proyecto, siendo fiel a su nombre: más debates con menos dramatismo y más diálogo. En ese sentido, la presentadora también se mostró despreocupada ante posibles críticas o polémicas que puedan surgir alrededor del espacio. "Me van a cancelar el programa, no a mí", afirmó con ironía, dejando claro que no teme las reacciones negativas que puedan generar algunos de los temas que se tratarán en el programa. "La gente puede opinar lo que quiera. Si alguien me dice cualquier guarrada, pues no me cancela. Le digo: cariño, un besito para la mamá", explicó con su característico tono bromista. Durante su intervención también reflexionó sobre las etiquetas políticas que se utilizan con frecuencia en el debate público y recordó que las tensiones ideológicas han existido siempre. "Unas veces cantan unos 'no pasarán' y otros 'ya hemos pasado', y otras veces al revés", señaló. Más allá de las diferencias, la actriz insistió en la importancia de la convivencia y el respeto entre posturas distintas. "Esto es la vida, y la vida tiene tantas versiones que no hace falta darle mucho más. Hay que saber convivir: educación, respeto y cultura. Es lo que pido", subrayó. Al respecto, la actriz de ficciones como 'La que se avecina' también confesó sentirse especialmente cómoda trabajando en TVE, cadena a la que vuelve como presentadora tras deslumbrar en los noventa junto a Raffaella Carrà. Según afirmó, este proyecto le permite una libertad creativa poco habitual en televisión. "He conseguido que me digan 'lo que quieras, Loles', que es lo que he estado buscando toda la vida", afirmó. El programa, producido por RTVE en colaboración con la productora Win Win, tiene como objetivo trasladar al espectador la sensación de una conversación espontánea, similar a las que surgen en reuniones entre amigos. Según defendió Miriam García Corrales, directora de Entretenimiento de RTVE, el estreno del espacio el 8 de marzo supone "un gran comienzo" para el formato. "Confiamos mucho en la capacidad comunicativa de Loles", indicó. "Es un coloquio muy divertido con temas contemporáneos que afectan a todos, y un consultorio en el que hablar de forma franca y directa como ella sabe hacer", añadió la directiva. El productor ejecutivo Antonio López destacó la curiosidad de la presentadora y su interés por abordar los temas que forman parte de la conversación cotidiana. "En Loles hemos descubierto a una persona curiosa, que tiene ganas de traer los temas que están en la calle y en las cenas con amigos", aseguró. Por su parte, el director del programa, Manuel Ordóñez, subrayó que el contenido del espacio girará en torno a debates sociales actuales. "Son temas que llegan a los grupos de WhatsApp y que se van a tratar con mucho sentido del humor", apuntó. Un tema por noche Cada entrega contará con tres invitados conocidos relacionados con el tema principal de la noche. Además, participarán colaboradores con perfiles muy diferentes para fomentar el contraste de opiniones. Entre ellos estará la creadora de contenido Marina Rivers, que aportará también una mirada generacional distinta. Contará además con una banda musical liderada por Ainhoa Cantalapiedra, que regresa a TVE veinte años después de ganar 'Operación triunfo', acompañada por la guitarrista Susan Santos y la teclista Angie Lofer. El programa estará dividido en dos grandes bloques. La primera parte consistirá en una mesa de debate "canalla, divertida e irreverente" en la que se abordarán cuestiones sociales como la presión estética, las nuevas formas de pareja, el auge del conservadurismo o las llamadas nuevas masculinidades. La segunda mitad se centrará en un espacio más íntimo y divulgativo: el consultorio sexual. En esta sección participará una sexóloga y psicóloga que aportará el enfoque científico, mientras que Loles León contribuirá con su experiencia vital y su estilo directo para quitar hierro a temas que todavía generan tabúes.