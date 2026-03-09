Sanidad alerta de la retirada del mercado de este cosmético por contaminación bacteriana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado del cese de la comercialización y la retirada del mercado del cosmético Dolebalm, de la marca Pirinherbsan, por contaminación bacteriana.

La Agencia ha señalado en una nota informativa este 24 de febrero la presencia del microorganismo Staphylococcus aureus en el producto indicado. Esta bacteria puede provocar infecciones en personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.

En concreto, están afectadas todas las unidades pertenecientes al lote U01 del producto, que se presentan en tarros de 1.000 y 250 mililitros y tubos de 200 y 60 mililitros.

Esta crema está fabricada por la empresa Greensoft Health@Wellness Phytoaids SL, pero la empresa responsable de la puesta en el mercado es Global Comarcos SL, con sede en Barcelona.

La Aemps ha comunicado esta alerta a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión, asimismo recomienda a los usuarios que tengan el cosmético implicado en la alerta en sus hogares que dejen de utilizarlo y lo devuelvan al punto de compra o contacten a la empresa responsable para su devolución.