Victoria Vera: "El destape es una palabra horrenda y es franquista"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

A Victoria Vera no le molesta que la llamen "musa de la Transición" -"porque me lo dijo Umbral", precisa-, pero sí rechaza que la asocien con la etapa del destape, que es "una palabra horrenda y es franquista".

"El destape pertenece a la época franquista", cuando ella "era muy pequeña y estaba estudiando teatro", y "al llegar la Transición eso ya no existe, existe otra mirada erótica, pero siempre en una base de respeto al público y de elegancia", ha subrayado.

Para la actriz (Madrid, 1953), que este lunes recibe la Biznaga Ciudad del Paraíso en el Festival de Málaga, "el destape es una cosa que se crea y con la que se humilla a las actrices, a las que se les obliga a hacer dos versiones, una para España y otra para más allá de los Pirineos".

Ese apelativo de "musa de la Transición" llegó en esa "época divina" de la que recuerda por ejemplo su trabajo en la obra teatral de Antonio Gala '¿Por qué corres, Ulises?'.

"En un momento vi a un señor en la última fila del patio de butacas con una bombilla roja y era la censura. Cuando acabó el ensayo general, se acercó y dijo que a la niña, que era yo, había que ponerle un imperdible porque se le iba a salir un pecho, y me quedé asombrada".

El final de la censura

El día del estreno, le preguntó a Gala qué debía hacer y este le respondió que lo que le "diera la gana". "Tiré el imperdible y ahí nos cargamos la censura en el teatro, ese fue el punto de inflexión".

"Entramos en el periodo maravilloso de la Transición, que nos llevó a la concordia, al no revanchismo, a la no venganza y a estar todos unidos para hacer un país fuerte en el que no hubiera un muro delante".

Dejó de hacer películas porque, "cuando el cine se encuentra en una situación en la que ya no está el régimen del dictador, se convierte en otra cosa", y halla en el teatro un "refugio" y un sitio donde "guarecerse" con grandes personajes y donde tiene algo que le gusta mucho, "la comunicación directa con el público".

"En el cine soy mi feliz, pero mi amante fiel y mis raíces es el telón que se levanta", admite la actriz, que sin embargo se siente muy unida al cine por "la familia que se crea durante el rodaje, algo que en el teatro no pasa".

Neleta y Ninette

Considera un "punto de inflexión" en su carrera cinematográfica la película 'Asignatura aprobada', de José Luis Garci, porque le ayudó a entrar "en un mundo más internacional", y los personajes que más le han marcado son Neleta, de la serie 'Cañas y barro', y el de 'Ninette y un señor de Murcia'.

Sobre la situación actual del cine, cree que este es "un momento en el que van a cambiar cosas" y se plantea "hasta qué punto es importante hacer tantas películas al año o si es mejor hacer algunas menos, pero rentabilizar el cine a nivel europeo y mundial", porque "no depende de hacer mucho, de cantidad, sino de calidad".

Victoria Vera se siente "con mucha fuerza" y tiene "proyectos, cosas muy inminentes y muy bonitas", y al preguntársele por sus directores actuales favoritos, tiene "un nombre en la cabeza", Alejandro Amenábar, porque le ha "entusiasmado" una de sus últimas películas, 'Mientras dure la guerra'.

La actriz tiene "la misma ilusión, las mismas ganas y la misma rebeldía" que cuando empezó, y está "muy identificada" consigo misma y "orgullosa de haber elegido tan pronto lo que quería ser".