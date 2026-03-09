Ester Expósito y Mbappé, de fin de semana en París

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El rumor nació el pasado sábado. El futbolista Kylian Mbappé había sido visto con la actriz española Ester Expósito después de unas fotografías en las que se veía al deportista acompañado por una mujer rubia cuyo aspecto y complexión cuadraba con los de la actriz española. Sin embargo, parecía pronto para confirmar que estuvieran disfrutando juntos de una escapada en París.

Eso sí, la sospecha se confirmó cuando el delantero francés volvió a ser visto saliendo de un hotel de lujo y subiéndose en una furgoneta en la que le esperaba la protagonista de 'Élite'. La confirmación definitiva de los rumores llegaron con unas instantáneas publicadas en exclusiva por la revista '¡Hola!', en las que ambos aterrizaban juntos en un jet privado en Madrid. Lo cierto es que tanto Ester Expósito como Kylian Mbappé se encontraban en la capital francesa.

Ella fue la única española que asistió a la cena del Louvre celebrada para inaugurar la Semana de la Moda de París. Por su parte, él había vuelto a Francia para tratarse el esguince de la rodilla izquierda que le tiene apartado del terreno de juego desde el pasado 21 de febrero. Lo que nadie esperaba es que compartieran su tiempo libre. Fue el creador de contenido galo Aqababe quien desveló la relación gracias a una serie de fotografías que le hicieron llegar algunos testigos de las citas entre el futbolista y la actriz.

Han trascendido tres citas en la capital francesa: una comida en un restaurante con vistas a la Torre Eiffel, una salida nocturna a un club de moda donde los testigos han hablado de besos y un último encuentro en un exclusivo hotel, Le Royal Monceau, uno de los establecimientos más lujosos de París. Lo que sí es seguro es que los dos regresaron juntos a Madrid en un avión privado, aunque no lo hicieron solos sino acompañados por algunas personas del círculo de la actriz. Romances anteriores No es la primera vez que se relaciona a Expósito con un futbolista del Real Madrid.

Ya en 2022, Vinicius Jr. estuvo en la fiesta del estreno de la nueva temporada de 'Élite' con su gran amigo Arón Piper, que encarnaba a Ander Muñoz. Aunque interactuaba por redes sociales con varios de los protagonistas de la aclamada serie, sus 'me gusta' a Expósito llamaron la atención y provocaron rumores sobre un posible romance que ella no dudó en desmentir. Las especulaciones se reavivaron tiempo después cuando acudieron juntos al concierto de Travis Scott en Madrid en agosto de 2024. Sin embargo, ella siempre ha dejado claro que entre ellos no había ninguna relación romántica sino una amistad. Por parte de Mbappé, no ha presentado nunca a ninguna pareja de manera oficial en público.