Ana Torroja en El Hormiguero: "Hay canciones de Mecano que hoy serían imposibles de publicar"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ana Torroja iluminó el plató de Antena 3 con una mezcla de nostalgia y actualidad. Durante su charla con Pablo Motos, la artista madrileña presentó su nueva gira y no pudo evitar echar la vista atrás hacia el fenómeno sociológico que supuso Mecano. Con la elegancia que la caracteriza, Torroja admitió que el panorama cultural ha cambiado tanto que el grupo se enfrentaría hoy a retos de censura que en los ochenta ni siquiera se planteaban.

La cantante fue especialmente contundente al hablar sobre las letras de Nacho y José María Cano. Aseguró que en la actualidad existe una "piel muy fina" que dificultaría que temas como 'Quédate en Madrid' o 'Cruz de navajas' vieran la luz sin generar una oleada de críticas en redes sociales. Según explicó, antes se escribía con una libertad absoluta y sin el miedo al qué dirán, algo que ella echa de menos en la composición actual, donde parece que cada palabra se mide bajo un microscopio moral.

Otro de los momentos más destacados de la noche fue su reflexión sobre el paso del tiempo y cómo ha logrado mantener su voz en perfecto estado después de décadas de carrera. Torroja confesó que el secreto no es otro que la disciplina y el respeto por su instrumento, aunque admitió que la energía en el escenario ahora es distinta, más madura pero igualmente intensa. Además, compartió algunas anécdotas divertidas sobre sus inicios, recordando que al principio ella era una joven extremadamente tímida a la que le costaba mirar al público a los ojos.

Finalmente, la entrevista cerró con un repaso a sus proyectos inmediatos, dejando claro que Ana Torroja no vive solo del pasado. Con una frescura envidiable, la artista aseguró que sigue sintiendo el mismo "gusanillo" antes de salir a actuar que hace cuarenta años. Su paso por el programa dejó un sabor de boca agridulce para los nostálgicos, pero también la certeza de que su figura sigue siendo fundamental para entender la música en español.