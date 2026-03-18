El neurocirujano leonés experto en espalda que está entre los mejores del país

El neurocirujano José Manuel Valle Folgueral, en las instalaciones del Hospital San Juan de Dios, donde desarrolla su labor especializada en columna.DL

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El talento médico también tiene acento leonés. José Manuel Valle Folgueral, neurocirujano especializado en patologías de columna, se sitúa entre los profesionales más destacados de la sanidad privada en España tras su inclusión en la lista Top Doctors Awards 2025. Un reconocimiento que consolida su trayectoria y proyecta a León dentro del circuito de excelencia sanitaria a nivel nacional.

José Manuel Valle Folgueral y Top Doctors: el reconocimiento que impulsa su trayectoria

La presencia de Valle Folgueral en este ranking responde a un proceso de evaluación exigente en el que participan miles de especialistas del ámbito médico. Miles de valoraciones han servido para identificar a los perfiles con mayor impacto durante el último año.

La selección tiene en cuenta distintos factores que van más allá de la práctica clínica. Se valoran la investigación, la actividad docente y la capacidad de divulgación. En ese equilibrio entre conocimiento, experiencia y vocación, el neurocirujano leonés ha construido un perfil sólido y altamente valorado.

Valle Folgueral. DL

Valle Folgueral llega a este reconocimiento en un momento de plena madurez profesional, respaldado por una trayectoria que acumula algunos de los galardones más relevantes del sector. En los últimos años ha sido distinguido con el Doctoralia Awards en la categoría de Neurocirugía en 2020 , el Premio Pasteur de Medicina en 2021 y el Premio Doctor Fleming a la Excelencia Sanitaria en 2023, consolidando una carrera marcada por la excelencia clínica y el reconocimiento continuado tanto de pacientes como de la comunidad médica.

Actualmente desarrolla su labor en la unidad especializada en columna del Hospital San Juan de Dios de León, donde aplica un enfoque centrado en la precisión diagnóstica y la atención personalizada.

José Manuel Valle Folgueral en León: la clínica de columna que marca una nueva etapa

Valle Folgueral prepara la apertura de un nuevo centro sanitario en la capital leonesa centrado en la salud de la columna.

El proyecto se ubicará en un edificio emblemático del centro urbano, concretamente en un palacete de estilo neomudéjar próximo a Ordoño II, y estará orientado a ofrecer atención especializada en patologías de espalda.

La iniciativa responde al creciente aumento de problemas relacionados con la columna y busca reforzar la atención específica en este ámbito, acercando este tipo de tratamientos a los pacientes en la propia ciudad.

Top Doctors 2025 y el valor de la experiencia del paciente en la elección médica

Uno de los elementos más relevantes de estos premios es su sistema de evaluación basado en la experiencia directa de los pacientes. Las valoraciones verificadas aportan una perspectiva real sobre la calidad asistencial de cada profesional.

El proceso se centra en una pregunta clave que guía la selección: a qué especialista recomendarías a alguien cercano. Esta visión convierte el reconocimiento en un reflejo fiel de la confianza generada en consulta, aportando una dimensión humana al prestigio profesional.

En este contexto, la posición de Valle Folgueral destaca por su capacidad para combinar excelencia técnica con cercanía en el trato.