«No es un premio, es estrés profundo»: Laura Pinillas, bióloga leonesa, destapa el lado oculto de las recompensas en Supervivientes

Imagen de los concursantes de Supervivientes durante una gala, donde las recompensas alimentarias forman parte del espectáculo televisivo@supervivientestv

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La escena es tan reconocible como engañosa. En Supervivientes, un concursante pasa de días de restricción alimentaria a devorar una hamburguesa en cuestión de segundos. Lo que se presenta como una recompensa es, según la bióloga leonesa Laura Pinillas, un proceso mucho más complejo y agresivo para el organismo. Su análisis desmonta la narrativa del programa y pone el foco en lo que realmente sucede dentro del cuerpo humano en esas situaciones extremas.

Laura Pinillas y el estrés metabólico en Supervivientes

«El atracón a contrarreloj que ofrece el programa de Supervivientes… es una recompensa saludable», expone de forma irónica, antes de explicar por qué no lo es en absoluto. «Lo digo porque pasan días a latas y pescado y de repente una hamburguesa en un minuto».

La clave está en el contexto fisiológico. «Un ayuno prolongado no solo es tener hambre, es que cambia tu fisiología y anatomía a nivel intestinal», explica. El cuerpo, sometido a la escasez, activa mecanismos de adaptación que afectan directamente al sistema digestivo.

«Las microvellosidades se van a doblar y van a perder capacidad de absorción», señala, describiendo cómo el intestino reduce su funcionalidad. Para hacerlo más comprensible, recurre a una imagen clara: «Imagínate que tienes una fábrica y no vendes nada, pues al final echas a los obreros».

Laura Pinillas y la respuesta del intestino en Supervivientes

El problema surge cuando ese organismo adaptado recibe una carga masiva de alimento. «Cuando de repente te metes un pelotón de comida, el intestino no tiene la infraestructura suficiente como para procesarla», advierte.

Pero no es solo cuestión de cantidad. «No solo es la comida, es la velocidad a la que les mandan comer», añade. Este detalle, diseñado para generar espectáculo, intensifica el impacto metabólico.

Durante los días sin recompensa, el cuerpo entra en modo supervivencia. «El intestino segrega y almacena unas hormonas llamadas incretinas», explica. Estas hormonas preparan al organismo para reaccionar rápidamente ante la llegada de nutrientes. «En cuanto entre una migaja de glucosa, la insulina salta para aprovechar todo al máximo».

El problema aparece cuando esa reacción se dispara. «De repente el concursante engulle un montón de grasa compleja y proteínas», describe. El resultado es inmediato: «un pico de insulina masivo y repentino».

Laura Pinillas y el choque del cuerpo en Supervivientes

Ese cambio abrupto tiene consecuencias profundas. «El cuerpo pasa de quemar grasa y reservas para sobrevivir a guardar y almacenar energía», explica la bióloga. Todo ocurre de forma brusca, sin transición.

«Esto activa la síntesis masiva de proteínas y la regeneración del intestino», añade. Un proceso que, lejos de ser equilibrado, se produce de manera forzada. «Es un cambio tan radical que el cuerpo entra en un estado de choque o estrés profundo».

La falta de tiempo para adaptarse es determinante. «No le damos tiempo de gestionar todo, va esa avalancha de energía de repente», insiste. «Ese banquete a contrarreloj solo da espectáculo, fisiológicamente es una bomba metabólica».

Lo que en pantalla parece un premio, en realidad revela hasta qué punto el cuerpo humano puede verse llevado al límite cuando se somete a cambios extremos sin transición.