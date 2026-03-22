Kiko Matamoros, del banquillo a la boda de su hija más discreta

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El pasado miércoles Kiko Matamoros se sentaba en el banquillo junto a su exmujer Makoke para responder por un presunto delito de fraude fiscal. La Fiscalía pide penas de prisión para ambos, cinco años y seis meses para el colaborador de televisión y otros cuatro para su exmujer. A los pocos minutos de empezar, la fiscal solicitaba el aplazamiento hasta el próximo 17 de abril, para disgusto de Matamoros. Sin embargo, este fin de semana ha dejado a un lado sus problemas judiciales para celebrar la boda de su hija Irene, la más discreta de los hermanos Matamoros, que ha contraído matrimonio con Pedro Romero en Lucena, Córdoba, localidad natal del novio. El colaborador, que presenta un programa junto a Kiko Hernández en YouTube, acompañó a la novia hasta el altar del santuario de la Virgen de Araceli visiblemente emocionado. Tras ellos, Marian Flores, madre de la novia, vestida de azul, el mismo color que había elegido para la ocasión la actual esposa del colaborador, Marta López Álamo. No faltaron al enlace los hermanos de la novia, Laura, con sus dos hijos; Diego y Lucía Matamoros. Lo cierto es que fue un evento muy familiar en el que el televisivo, con fama de rudo, tuvo algunos momentos más que emotivos, como cuando le dedicó unas palabras a su hija. Tras darse el 'sí, quiero', los recién casados disfrutaron del banquete nupcial junto a sus invitados para terminar la celebración con una fiesta por todo lo alto. Los grandes ausentes a esta ceremonia fueron Mar Flores, tía materna de la novia, y su hijo Carlo, que recientemente ha protagonizado una agria polémica con sus primos Laura y Diego Matamoros.