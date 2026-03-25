«No soy una estafadora»: la influencer leonesa Sara Revuelta rompe su silencio sobre Pelilargas y señala el precio de callar

Sara Revuelta, conocida por su imagen asociada a Pelilargas, vuelve a hablar tras años marcada por la polémica sobre su marca@sararevuelta

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

No habla desde la defensa, ni desde el ataque. Habla desde la necesidad. Sara Revuelta ha decidido contar, por fin, lo que llevaba años guardando. Y lo hace con una frase que resume todo el peso de su relato: «No soy una estafadora». La influencer leonesa, conocida por su marca vinculada al cabello 'Pelilargas', reaparece tras uno de los episodios más duros vividos en redes sociales para ofrecer su versión completa en una entrevista con Darío Alcázar.

La conversación, publicada en su nuevo canal de YouTube bajo el título "Qué pasó con Pelilargas? | Por fin puedo contar mi verdad", no es solo un testimonio. Es una reconstrucción emocional, empresarial y personal de una caída pública que, según ella, la dejó completamente anulada.

«Mi fallo fue no hablar, no ser clara», reconoce en varios momentos. «La gente que confía en ti lo mínimo que se merece es una explicación. Y es lo que yo no hice», insiste.

Asegura que, aunque era la imagen visible del proyecto, no tenía control real sobre la gestión. «Yo no tenía cuentas bancarias a mi nombre, no tenía acceso a nada», explica. «Yo era la imagen, pero no tomaba las decisiones».

Lejos de construir un relato victimista, Revuelta mezcla autocrítica y justificación. «Sé que hay gente que no recibió su pedido y su enfado es lícito», admite. Pero también subraya que no tenía capacidad operativa para resolverlo: «No tengo acceso a los datos, no sé cuánta gente ha recibido su reembolso y cuánta no».

Uno de los aspectos más impactantes del testimonio no es el empresarial, sino el personal. La influencer describe una etapa marcada por el miedo, la ansiedad y la pérdida total de control sobre su vida.

«Yo no existí durante años», afirma con crudeza. «No sabía ni editar un vídeo, ni manejar mi dinero, ni tomar decisiones». La dependencia, según su versión, fue progresiva: «Al principio era cómodo, pero luego te das cuenta de que te has perdido a ti misma».

El punto más duro llega cuando recuerda el momento en que empezó a ser señalada públicamente: «Cuando leí la palabra estafadora, me volví loca». A partir de ahí, describe amenazas, ataques en redes y un aislamiento total: «Yo iba por la calle con miedo, pensando que me iban a pegar».

La entrevista con Darío Alcázar no evita el terreno más delicado: su relación personal con quien gestionaba la empresa. Sin dar nombres, Revuelta describe una dinámica de control que va más allá del negocio.

«Llegué a sentirme como un avatar», dice. «Me decían qué ponerme, qué subir, qué no subir». Incluso comparte una de las frases más impactantes del relato: «Sara Revuelta me pertenece».

En su análisis actual, no habla de maldad, sino de errores: «No creo que sea una mala persona, pero se equivocó». Sin embargo, reconoce el coste emocional: «No puedes estar con alguien a quien le molestan tus sentimientos».

El motivo de hablar ahora tiene una explicación clara: ruptura, distancia y proceso personal. «Ahora soy una Sara más libre», afirma. «Ya no dependo, y por eso puedo hablar».

En su nuevo contenido, Revuelta insiste en que este paso no busca conflicto, sino liberación: «No busco guerras, busco paz». Y resume su momento vital con una frase que marca esta nueva etapa: «La Sara que quiero ser no se calla y no se somete a la narrativa de nadie».

Además, ha anunciado la creación de un espacio para afectados vinculado a la marca: el perfil de Instagram @pelilargasafectados, que asegura haber impulsado junto a su abogado como parte del proceso de dar respuesta a la situación.

Hay una idea que se repite como un eco en todo su discurso: «Lo que no se saca, se pudre dentro». Esa frase explica no solo por qué habla ahora, sino por qué su relato está generando tanta reacción.

Sara Revuelta no cierra el caso Pelilargas. No puede. Pero sí abre una nueva fase: la de su versión. Una versión que no elimina el enfado de quienes se sintieron perjudicados, pero que introduce matices, contexto y una dimensión humana que hasta ahora no había sido contada así.

«No espero que me perdonen», reconoce. «Pero necesitaba decir la verdad».