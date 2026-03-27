El pueblo de León donde veraneaba Sara García: el refugio que marcó su historia personal

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Cuando Sara García Alonso habló de su infancia en televisión, puso en el mapa un lugar hasta entonces desconocido para el gran público: Candanedo de Boñar. No como origen de su vocación científica, pero sí como el escenario emocional donde creció una parte clave de su identidad.

Fue la propia Sara García quien lo relató en un programa de RTVE, en un formato vinculado a 'Comando Actualidad'. Allí explicó con claridad que Candanedo de Boñar es el pueblo de su familia paterna y el lugar donde pasaba los veranos durante su infancia.

En ese contexto, también aparecía su padre, Marino García, quien aportó una dimensión más íntima al relato familiar. El programa visibilizó una infancia en un entorno rural, sin tradición científica en la familia y con una vida alejada de cualquier narrativa elitista.

Este punto es clave. Sara García también afirmó en ese espacio que en su entorno familiar no había tradición universitaria ni científica

Uno de los elementos más simbólicos que la propia astronauta compartió fue la casa del árbol que su padre le construyó en el monte. Una forma de infancia en contacto directo con la naturaleza, creatividad y tiempo sin estímulos digitales.

La familia, además, tenía tradición en carpintería y ebanistería, lo que refuerza esa conexión con lo manual y lo tangible. Este tipo de entorno, aunque no determina una vocación científica, sí construye habilidades y sensibilidades: curiosidad, observación, autonomía.

Candanedo de Boñar no era solo un lugar de vacaciones. Era un espacio de pertenencia. Un sitio donde, según sus propias palabras, acumuló recuerdos felices y significativos.

Su carrera se desarrolló mucho después, ya en el ámbito académico y profesional, dentro de la biotecnología y la investigación oncológica, lo que finalmente la llevó a ser seleccionada por la Agencia Espacial Europea.

Sin embargo, su desarrollo personal no puede entenderse sin ese contexto rural.

Candanedo de Boñar hoy: el pueblo de Sara García Alonso que despierta interés

En la provincia de León, y dentro del entorno de Boñar, este pequeño núcleo mantiene intactas sus señas de identidad: casas de piedra, tradición ganadera y una vida marcada por el ritmo de la montaña leonesa.

A pocos kilómetros se encuentran enclaves tan reconocidos como la Cueva de Valporquero, uno de los grandes atractivos naturales de la provincia, o el embalse del Porma, muy frecuentado para actividades al aire libre.

La zona está atravesada además por rutas de senderismo que recorren el valle y conectan con espacios de alto valor paisajístico en la montaña central leonesa.

Rodeado de bosques, senderos y aire limpio, Candanedo de Boñar conserva esa autenticidad que hoy resulta difícil de encontrar, donde el tiempo parece ir más despacio y la comunidad sigue siendo parte esencial del día a día. Y ahora, además, cuenta con una historia contemporánea que conecta con nuevas generaciones.

No es el lugar donde "nació una astronauta", pero sí el lugar que ayuda a entenderla.