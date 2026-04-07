Sarah Santaolalla en X: "Tengo otra vez a Vito Quiles y a dos matones en la puerta de mi casa"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La activista Sarah Santaolalla ha vuelto a utilizar sus redes sociales para denunciar una situación de asedio que, según afirma, se está repitiendo de manera sistemática en su entorno privado. Con un mensaje cargado de indignación, Santaolalla ha alertado de la presencia de Vito Quiles frente a su domicilio, describiendo la situación como un acto de intimidación física llevado a cabo por el comunicador y otras dos personas a quienes ha calificado abiertamente como "matones". La activista ha manifestado sentir una mezcla de "asco y miedo" ante lo que considera una vulneración intolerable de su seguridad y su intimidad.

En su declaración, Santaolalla ha sido tajante al cuestionar el funcionamiento de las instituciones y el marco legal actual frente a este tipo de conductas. Según sus palabras, en un país que funcionara bajo parámetros de normalidad democrática y protección ciudadana, un "acosador" de estas características debería pasar la noche en el calabozo. Esta crítica subraya el sentimiento de indefensión que la activista experimenta al ver cómo estas acciones se prolongan en el tiempo sin aparentes consecuencias legales inmediatas para quienes las ejecutan.

Más allá del incidente puntual, la denuncia de Santaolalla ha escalado hacia el terreno político y mediático. La activista ha señalado directamente al Partido Popular y a VOX como los responsables de financiar a Quiles, al que define como un "energúmeno", vinculando así la actividad del comunicador con un respaldo económico institucional de la derecha y la ultraderecha. Asimismo, ha lamentado la complicidad de ciertos sectores de la prensa, acusando a diversos periodistas de "blanquear" estas figuras al permitirles participar y validarse en sus programas de televisión y radio.

Este nuevo episodio de tensión pone de relieve el clima de confrontación que rodea a ciertas figuras mediáticas vinculadas a la agitación política en España. Mientras Santaolalla insiste en que el acoso a las puertas de su vivienda es una estrategia de hostigamiento financiada y consentida, el debate sobre los límites del periodismo y la protección del derecho a la intimidad vuelve a situarse en el centro de la polémica pública.