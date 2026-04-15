Almodóvar se pronuncia sobre la canción que le escribió Sabina: "No me gusta nada"

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Corría el año 1992 cuando Joaquín Sabina lanzó el álbum 'Física y Química' que incluía el tema 'Yo quiero ser una chica Almodóvar'. Han tenido que pasar más de tres décadas para conocer la opinión del internacional director manchego sobre la canción del jiennense en el que nombra algunas de sus películas más emblemáticas. "No me interesó. De hecho, no me gustó nada", dijo en su visita al pódcast 'La Pija y la Quinqui', que presentan Carlos Peguer y Mariang. El cineasta, que poco antes había reconocido que no se lleva bien con el concepto 'chica Almodóvar', fue más allá: "No me hizo ni puñetera gracia". Entre los reproches que el cineasta hace a la famosa canción están varios versos. Por ejemplo, 'como la bibi o como Miguel Bose' o 'un poco lista, un poquitín boba'. "Ya estaba llamándole maricón a Bosé o tonta a Carmen Maura. Había un poquito de mala leche debajo, que el diría que era crítica social", analizó. "No dije ni una palabra, ni 'oye, ¡qué bien!'. Nada. Con él nunca he hablado de ello y, además, tampoco es que le haya visto muchas veces en mi vida", explicó el director que cree que él, de alguna manera, se enteró. "Creo que llevaba mal que yo no estuviera de acuerdo", apostilló. Estos días se pronunciaba al respecto en sus redes sociales el compositor Pancho Varona, que estuvo al lado del cantautor durante décadas. "Recuerdo perfectamente que Joaquín estaba preocupadísimo por que le gustara Almodóvar la canción. Yo estaba convencido de que a Pedro no le iba a gustar. Es de primero de lógica", escribía en X.