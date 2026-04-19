Quevedo calienta nuevo disco: "El Baifo está en casa, algo va a pasar mañana en la isla"

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El cantante Quevedo ha citado a sus seguidores en Las Palmas de Gran Canaria, su ciudad, a estar atentos a lo que pase este lunes a las 20.30 horas en la playa de Las Canteras, con varios mensajes crípticos en Instagram que aumentan la expectación sobre el lanzamiento de su nuevo disco.

El pasado 6 de abril, Quevedo colocó dos enormes lonas en la fachada de un edificio de la calle Fuencarral de Madrid: una con una foto suya haciendo una mueca de locura mientras abrazaba a un cabrito, rodeando por ocho estrellas amarillas (tantas como islas de Canarias), y otra con la expresión "El Baifo", un localismo canario que él mismo se encargaba de explicar.

El Baifo, detallaba esa lona, significa: "1. Forma de llamar a la cabra joven en las Islas Canarias", "2. locución verbal, 'Se me fue el baifo'. Pérdida momentánea de control y olvido repentino" y "3. 'El Baifo. Pedro Luis Domínguez Quevedo" (su nombre completo).

Desde entonces, la mayoría de sus seguidores apuestan a que ese será el título de su tercer disco, tras 'Donde quiero estar' (2023) y 'Buenas noches' (2024), un álbum del que ya ha publicado un par de temas de adelanto: 'Ni borracho' y 'Scandic'.

Este domingo, incide en esa misma línea en su cuenta de Instagram, con una publicación donde dice "Mañana algo va a pasar en la isla, por aquí. 20.30. Esta es la zona", junto a un plano de la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria.

Y añade: "Hasta mañana. El Baifo está en casa. Y en el cielo 8 estrellas brillarán".

Desde su discográfica han rechazado desvelar nada sobre el contenido de lo que va a pasar este lunes en la playa de la capital grancanaria, pero muchos de sus seguidores apuestan a que será algún tipo de anuncio sobre su tercer disco.