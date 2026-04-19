Marc Giró: "Me chifla hablar con gente que no piensa como yo"

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A Marc Giró se le entiende cuando habla. Va directo, con su tono irónico habitual y, con la misma naturalidad y sinceridad que le caracteriza, habla sin medias tintas de su salto a La Sexta. En la cadena 'verde' comenzará una nueva etapa con 'Cara al show' este martes, a las 23.00 horas, en la que se mantendrá fiel a su espíritu. "No me he ido a Atresmedia por dinero. En TVE me sentía bien pagado, sobre todo en la última etapa, aunque tampoco soy gilipollas, hay que comer y hay más dinero para todo el equipo", se sincera. "Todo lo que se vio en 'Late Xou' se va a ver en 'Cara al show' pero mejor, porque les hemos pagado un poco más a todos", declara. El nuevo programa aterriza en La Sexta con la misma fórmula de formato que en La 1: el clásico 'late night', con un monólogo reivindicativo a cargo del propio Marc Giró, entrevistas a 'celebrities' y secciones con colaboradores. Seguirán con el periodista catalán los humoristas Yolanda Ramos y Pepe Colubi, y se sumará al plantel el coreógrafo Nacho Duato. "No tiene pelos en la lengua. Va a ser problemático y genial", comenta sobre su fichaje. Los Estopa serán los primeros invitados que se sentarán con él en esta nueva aventura televisiva. Además, el espacio incluirá las intervenciones improvisadas de Las Glorias Cabareteras (el tándem formado por Marta Bernal y Gloria Martínez) y la música en directo de la Giró's Boys Band. La llegada de Giró a Atresmedia agitó el avispero tras haberse consolidado como rostro de la televisión pública. En RTVE desembarcó con 'Late Xou' solo para su emisión en La 1 Catalunya y después creció hasta llegar a su emisión nacional. Pero a mitad de esta temporada, el grupo de comunicación privado anunció su incorporación para reforzar las caras de La Sexta. "Cuando me reuní con los directivos de Atresmedia entendí lo que me proponían. Ellos me entendieron a mí y por eso estoy aquí", expone el presentador que, sin embargo, reconoce que se pensó mucho el cambio de cadena. "Creo que es el contrato más largo y más hablado de la historia de la televisión", admite. Giró valoró la estabilidad que le ofrece un grupo de comunicación privado, no acostumbrado tanto a los vaivenes políticos que sufren las televisiones públicas. "Ahora ya puedo responder que dentro de diez años me veo en La Sexta haciendo 'Cara al show'. Sólo quería mantener este programa y por eso me fui a Atresmedia", indica. Giró asegura que no tiene prejuicios con sus invitados. Todo el que quiera acudir es bienvenido. "He entrevistado a personas que a priori me caían mal y he dicho al final de la entrevista: 'Me voy a vivir con esta persona'. Al final se trata de conocer al invitado", dice. "Cualquier persona que crea que le podamos servir, bienvenida será. Soy demócrata isocrático, estoy por el diálogo constante y por eso soy antifascista. Pero a mí me chifla hablar con gente que no piensa como yo", añade. En su programa, asegura, habrá política porque todo en la vida lo es. "Y el que dice que no habla de política ya está haciendo política", argumenta el presentador, que defiende abordar la vivienda, la distribución de la riqueza o la necesidad de saber qué país queremos. Aclara, eso sí, que él no se considera ni "el azote de la derecha ni el icono de la izquierda". "Por ahí no voy a pasar. Hay mucha gente que está luchando para afinar y ensanchar la democracia. Yo no soy la libertad guiando al pueblo, formo parte de una ola", reivindica Giró. Esperando a Pedro Sánchez Durante su entrevista con Jordi Évole habló con el presidente del Gobierno y aprovechó para pedirle una entrevista. "Vendrá, vendrá, pero porque se comprometió en directo, ¿no? Ahora, no sabemos en qué calidad vendrá, porque puede pasar de todo en España", lanza. "Entiendo que este señor tenga una agenda, que si la guerra o elecciones en Andalucía. A mí me tranquiliza que Pedro Sánchez esté antes por España que por mi cara", ironiza. 'Cara al show' competirá directamente con 'Al cielo con ella', el 'late night' que presenta en la televisión pública la cómica Henar Álvarez, que acaba de dar el salto desde La 2. "Fue colaboradora en 'Late Xou' y es amiga mía. Todo lo bien que le vaya a ella será una satisfacción", dice. "Entiendo que en el negocio de la tele gusta mucho el tema rivalidades como las folclóricas. Pero a mí me interesa que vayamos bien todos los que hacemos televisión. El triunfo de Henar Álvarez será mi triunfo. Dicho esto, espero que me vaya mejor a mí", bromea el presentador.