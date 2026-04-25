La Guardia Civil de León regala una bandera a Larry Shy, el americano enamorado de España

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Larry Shy, más conocido en redes como Larry Shy Guy, es un influencer estadounidense originario de Michigan que se ha vuelto viral por su apasionado amor por España y su cultura. A pesar de no tener raíces españolas directas, se describe a sí mismo como un "estadounidense con corazón español" y actúa como un embajador no oficial del país.

En su brazo izquierdo, se pueden ver símbolos españoles como la bandera, el toro de Osborne, el escudo nacional e, incluso, logotipos de empresas como Mercadona y El Corte Inglés. El americano también tiene taduados nombres de ciudades como Burgos, Madrid, Vigo, Zaragoza, Madrid y Bilbao.

Como se puede ver en sus vídeos, el tiktoker es una amante de la cocina española y es un defensor de platos como la fabada asturiana, el jamón ibérico o el chuletón. En sus redes, es común verle enseñando a pronunciar correctamente términos culinarios españoles.

Larry Shy ha visitado una infinidad de ciudades de España, entre las que destaca León. El americano visitó lugares tan emblemáticos como la Catedral de León y el Museo Casa Botines de Gaudí. El tiktoker quedó tan impresionado de la arquitectura que llegó a declarar que era "la ciudad más bonita de España", comparando los monumentos leoneses con los de Francia e Italia.

Como no podía ser de otra forma, en su visita también probó la gastronomía cazurra, donde degustó la cecina y la morcilla. De hecho, este último producto generó un debate entre sus seguidores al ser comparada con la de Burgos.

Otra de sus grandes pasiones son los símbolos nacionales como la bandera e, incluso la Guardia Civil.

Larry Shy siempre ha promovido el orgullo por este cuerpo de seguridad y recientemente compartió en un vídeo el obsequio que le dio la Guardia Civil de León. Según el americano, la Benemérita leonesa le regaló una bandera con los nombres de víctimas de ETA escritos, un obsequio que no está disponible al público y que él recibió con mucha ilusión. Como él mismo explica, se trata de oficiales caídos en ataques terroristas durante varias décadas.

Junto a la bandera, el americano recibió una carta de agradecimiento por su labor de difusión de la cultura y valores españoles en sus redes sociales.

En el vídeo, el influencer no quiso desaprovechar la oportunidad para mostrar su agradecimiento e ilusión por este regalo a la Benemérita leonesa.