Ramoncín en 'Y ahora Sonsoles': ""Yo no soy un producto de marketing, soy un superviviente"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ramoncín aterrizó en el plató de 'Y ahora Sonsoles' con la energía que le caracteriza, dejando claro desde el primer minuto que los años no han mermado su capacidad de análisis crítico. Durante una charla distendida con Sonsoles Ónega, el cantante hizo gala de su habitual elocuencia para explicar por qué se siente un verso suelto en el panorama nacional, asegurando que yo no soy un producto de marketing, soy un superviviente de una época en la que las cosas se decían a la cara.

La entrevista subió de tono cuando el madrileño abordó su relación con la fama y los prejuicios que han perseguido su carrera desde los tiempos de la Movida. Ramoncín no dudó en señalar que en este país se castiga el éxito y se premia la mediocridad, pero a mí me da igual lo que piensen los que no me conocen de nada. Con esta rotundidad, el artista reivindicó su legado no solo como músico, sino como un ciudadano comprometido que nunca ha tenido miedo a las consecuencias de sus opiniones.

Uno de los momentos más comentados de la tarde fue cuando la presentadora le preguntó por su visión de la industria musical actual y la velocidad de consumo de contenidos. El invitado se mostró tajante al afirmar que ahora todo es efímero y me da pena que los chavales crean que la música es solo un algoritmo de quince segundos. Para Ramoncín, el arte requiere una pausa y una profundidad que, según su criterio, se está perdiendo en favor de lo inmediato.

Finalmente, el programa reservó un espacio para la nostalgia y el respeto profesional, donde el "Rey del Pollo Frito" recordó sus inicios con orgullo pero sin melancolía tóxica. Al cerrar su intervención, dejó una de las frases que más resonaron en las redes sociales al declarar que a estas alturas de mi vida solo aspiro a que cuando me miren vean a alguien que siempre fue dueño de sus palabras. Su paso por el programa se convirtió en una lección de autenticidad que recordó al público por qué sigue siendo una figura imprescindible del rock español.