Alejandro Sanz en 'Lo de Évole': "No hagan nada en la vida que no quieran hacer"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La noche del domingo marcó el cierre de temporada de 'Lo de Évole' con una de las entrevistas más íntimas y esperadas de los últimos años. Alejandro Sanz, alejado de la imagen de estrella inalcanzable, se sentó frente a Jordi Évole para hablar con una vulnerabilidad sobrecogedora sobre el bache emocional que atravesó recientemente. El artista madrileño reconoció que la depresión fue un golpe seco para el que no estaba preparado, confesando que la primera vez que la experimentó no sabía ni cómo nombrarla.

"Yo no había sentido nada igual en mi vida. Era una falta absoluta de sentimientos", explicó el cantante, subrayando que, aunque ha aprendido a convivir con ello, es una sombra persistente: "Una vez que te pasa, no creo que desaparezca del todo". Uno de los puntos más impactantes del encuentro fue el relato de Sanz sobre la paradoja de la soledad en medio de estadios llenos. El intérprete de Corazón Partío describió cómo la adrenalina del directo se convertía en un abismo al apagarse las luces. "Una de las cosas que peor me puso en mi vida fue sentirme muy solo en las giras.

Terminar en el escenario con la adrenalina aquí arriba y meterme en un cuarto y decir: ¿Y ahora qué?", reveló con amargura. Para evitar ese vacío, Sanz admitió que solía refugiarse en el ruido externo: "Antes me quedaba en los camerinos hasta que se iba el último borracho; eso ya tampoco lo hago". Esta evolución personal le ha llevado a imponer límites estrictos para proteger su paz mental. Durante la charla, dejó claro que ha dejado atrás la necesidad de complacer a todo el mundo por compromiso. "Si no quiero ver a nadie, digo que no quiero ver a nadie y no pasa nada", sentenció, antes de lanzar el que quizá fue el mensaje más potente de la entrevista: "No hagan nada en la vida que no quieran hacer".

Esta nueva filosofía de vida le permite ahora disfrutar de su profesión y de su presente sentimental con la actriz Stephanie Cayo, con quien incluso protagonizó una tierna videollamada durante el programa, reafirmando que sigue creyendo en el amor "más que nunca". Más allá de lo personal, el cantante no rehuyó temas espinosos como la política y la gestión de la inmigración. Con un tono firme, Sanz criticó el uso electoralista del sufrimiento humano, tachando de "rastrero" el utilizar la inmigración como un arma política. "Somos un país inmigrante, todos los países tienen inmigrantes.

La mayoría de la gente va a aportar", defendió, lamentando la pérdida de valores que antes guiaban a la sociedad. Al final del encuentro, quedó el retrato de un hombre que, tras tocar fondo, ha aprendido a dar las gracias cada mañana por el simple hecho de despertar, reconciliado con su pasado y dueño absoluto de sus silencios.