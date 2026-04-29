Taylor Swift ve "raro" que sus seguidores busquen a sus ex en sus letras

La cantante Taylor Swift posa durante la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2024, en el UBS Arena este miércoles 11 de septiembre de 2024 en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Taylor Swift tacha de "raro" el afán de algunos de sus seguidores y de la opinión pública por someter sus letras a "pruebas de paternidad" para adivinar sobre qué expareja está escribiendo, y reivindicó su papel como única creadora de sus éxitos.

"Ese tipo no escribió la canción. Lo hice yo", sentenció la cantante estadounidense durante una entrevista a The New York Times publicada este martes.

Swift explicó que sus vivencias han dado forma a las historias que cuenta en sus temas, pero también ha usado como fuente de inspiración la mitología, fábulas, libros, películas y personajes inventados.

La autora de éxitos como 'You Belong With Me', 'Shake It Off' o 'Love Story' habló de sus 'rant bridge' (un puente musical de desahogo o queja), una herramienta narrativa que utiliza para intensificar la emoción.

Swift confesó que le encanta escribir este tipo de partes vocales rápidas, detallando que sirven para ver la perspectiva completa y revelar el verdadero cuadro de la historia.

"Quieres que este puente del desahogo transmita con la mayor intensidad posible la emoción que intentas establecer a lo largo de la canción, y quieres que sea una especie de crescendo", anotó.

La multipremiada estrella, de 36 años, también reflexionó sobre cómo, desde muy temprana edad, su amor por cantar y tocar instrumentos la llevó a darse cuenta de que la composición sería un pilar fundamental de su vida