Jack Taylor, icono estadounidense del cine de terror afincado en España, muere a los 99 años

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El actor estadounidense Jack Taylor, figura del género de terror y fantástico afincado en España desde los años 60, ha fallecido a los 99 años en Madrid, ha informado este martes la Academia de Cine. El intérprete participó en películas como 'Conan el bárbaro', 'Mil gritos tiene la noche' o 'La novena puerta'.

Nacido como George Brown Randall en Oregón City (EE. UU.) en 1926 (según aseguró en una entrevista en El Mundo en 2025, hasta entonces decía que tenía diez años menos), Taylor trabajó en varias producciones de culto del director Jesús Franco entre finales de los 60 y los 80, como 'Necronomicon' (1968), 'La isla de la muerte' (1970), 'El conde Drácula' (1970) y 'Las diosas del porno' (1977).

Aunque según su biografía ‘Cuento lo que me permite mi disco duro’ (Fundación AISGE) llegó a ser vecino de Marilyn Monroe y coincidió con Marlene Dietrich o Max Von Sydow, decidió instalarse en España en los años 60 para participar en la creciente industria del 'spaguetti western' y el cine de terror que se desarrollaban en Europa.

Taylor, que también apareció en la mítica 'Vampir, Cuadecuc', de Pere Portabella (1970), tiene una escultura en el Museo de Cera de Madrid basada en el personaje del Dr. Knox que interpretó en la película 'Wax' (2014), del director Víctor Matellano.

En su biografía explica también que compartió focos con grandes nombres del cine español, desde Imperio Argentina a María Conesa, Alfredo Mayo, Saza, Antonio Ozores, Amparo Soler Leal, Victoria Abril, Javier Bardem, Eduardo Noriega, Kity Manver, Héctor Alterio o Carlos Hipólito.