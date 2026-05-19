Candela Cruz se despide de 'Sueños de Libertad' tras más de 500 capítulos: "Carmen es vuestra para siempre"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El universo de las series diarias españolas se enfrenta a una de sus despedidas más emotivas. La actriz Candela Cruz ha anunciado de manera oficial su salida de 'Sueños de Libertad', la exitosa ficción de Antena 3 que lidera las tardes de la televisión en España. Su marcha se produce después de haber superado la barrera de los 500 episodios, una trayectoria impecable en la que ha conseguido consolidar a su personaje como uno de los pilares fundamentales de la trama y uno de los más queridos por la audiencia.

El motivo detrás de esta dolorosa baja para la producción es estrictamente personal y se debe a un feliz acontecimiento. La intérprete ha decidido dar prioridad a su faceta familiar tras haberse convertido en madre recientemente. El exigente ritmo de grabación que requiere una serie de emisión diaria, con largas jornadas de rodaje y un volumen de texto ingente, resulta difícilmente compatible con los cuidados que requiere un recién nacido en sus primeros meses de vida.

Para decir adiós al proyecto que le ha dado tantas alegrías, Candela Cruz ha compartido un emotivo mensaje de agradecimiento dirigido a todo el equipo técnico, a sus compañeros de reparto y, por supuesto, a los fieles seguidores de la telenovela. En sus palabras de despedida, la actriz ha querido recalcar el profundo cariño que le procesa al papel que ha defendido durante centenares de tardes, asegurando con emoción que Carmen ya es vuestra para siempre.

La salida de la actriz abre ahora un nuevo e incierto panorama para el futuro de las tramas de la serie. Los guionistas de 'Sueños de Libertad' se enfrentan al complejo reto de dar un cierre justificado a la historia de Carmen, cuya ausencia alterará de forma inevitable el rumbo de los acontecimientos en la colonia. Mientras tanto, los espectadores ya han comenzado a inundar las redes sociales con mensajes de afecto, deseándole lo mejor a la actriz en su nueva etapa vital y lamentando la pérdida de uno de los rostros más carismáticos de la televisión actual.