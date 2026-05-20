Europa tiene que ser "escudo" frente a "monstruos como Trump y Netanyahu", dice Almodóvar

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El cineasta español Pedro Almodóvar aseguró este miércoles en Cannes que "Europa no va a hacer vasallaje a todas las locuras de (Donald) Trump" y que tiene que ser un "escudo" frente a "monstruos" como, en su opinión, el presidente estadounidense y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Como europeos estamos obligados a convertirnos en una especie de escudo contra estos monstruos como Trump y Netanyahu", dijo en una rueda de prensa en Cannes junto al equipo de 'Amarga Navidad', la película con la que aspira a la Palma de Oro y que fue estrenada la víspera en la alfombra roja en el festival.

Para él tiene que quedar claro que "Europa no va a hacer un vasallaje a todas las locuras de Trump", argumentó, porque en el Viejo Continente "respetamos las leyes" frente a los "delirios" del mandatario estadounidense.

Almodóvar hizo así un alegato a favor de la toma de posición política por parte de los artistas ya que, en su opinión y sin juzgar a nadie, los creadores desde "su pequeña tribuna" deben "hablar sin sinónimos" y "a cara descubierta", porque en el mundo están pasando "cosas terribles".

"El artista debe hablar de la situación de la sociedad en la que vive, me parece un deber moral, no juzgo a quien no lo hace pero el silencio y el miedo es un síntoma muy malo, es un síntoma de devaluación de lal democracia", afirmó el cineasta manchego.