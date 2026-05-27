Shakira cierra las heridas del pasado y expresa su gratitud hacia Gerard Piqué

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El tiempo parece haber curado las profundas heridas que dejó una de las separaciones más mediáticas de los últimos años. Shakira ha sorprendido al público al hablar abiertamente sobre su situación actual con Gerard Piqué, mostrando una faceta madura y conciliadora. En una reciente entrevista concedida al diario británico The Times, la artista barranquillera ha dejado claro que, tras cuatro años de tormenta y un resurgir musical sin precedentes, ha logrado encontrar el equilibrio emocional y la paz respecto a su pasado sentimental.

Durante la conversación, la intérprete de éxitos mundiales no ha dudado en referirse al padre de sus hijos con palabras de sincero agradecimiento. Shakira ha afirmado que siempre guardará en su corazón una profunda gratitud hacia el exfutbolista por haber formado parte de su vida y, sobre todo, por haberle dado el regalo de la maternidad junto a sus hijos Milán y Sasha. Con estas declaraciones, la colombiana demuestra que ha logrado pasar página y que prioriza el respeto hacia el hombre que la convirtió en la madre que es hoy en día.

A pesar de este mensaje de reconciliación y madurez, la cantante también ha echado la vista atrás para recordar lo duro que fue el proceso de ruptura. Shakira ha calificado ese periodo como el momento más oscuro de su vida, confesando el inmenso dolor que sintió al ver la disolución de la familia que siempre había soñado conservar para siempre. Sin embargo, lejos de estancarse en el sufrimiento, la artista destaca que toda esa experiencia la ha transformado en una mujer mucho más fuerte y sabia.

Este cambio de actitud marca un nuevo capítulo en la vida de la estrella del pop, quien ha sabido canalizar el dolor a través de su exitosa carrera profesional, consolidándose nuevamente como un icono global. Con las heridas del pasado finalmente cicatrizadas, Shakira afronta el futuro con optimismo, centrada en el bienestar de sus dos hijos y manteniendo una perspectiva de paz y reconocimiento hacia el que fuera su compañero de vida durante más de una década.