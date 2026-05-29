Lydia Bosch reflexiona sobre el amor y el deseo en su visita a 'El Hormiguero'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El plató de 'El Hormiguero' recibió la visita de Lydia Bosch y Julio Peña, dos intérpretes que triunfan actualmente en la industria audiovisual en España. Durante la entrevista conducida por Pablo Motos, los artistas hablaron abiertamente sobre el gran momento profesional que atraviesan y ofrecieron una profunda reflexión acerca de las relaciones de pareja y los sentimientos incontrolables.

A raíz de la trama de la obra de teatro en la que trabajan juntos, la cual aborda la compleja problemática de enamorarse de la persona equivocada, el presentador se interesó por conocer la postura de ambos invitados. Ante esto, Julio Peña se mostró tajante al asegurar que el enamoramiento es algo que te pasa y no se puede evitar, coincidiendo con la idea de que el deseo es una fuerza que no se puede controlar, aunque con el paso del tiempo todo termine colocándose en su lugar correspondiente.

Por otra parte, la velada también dejó espacio para las risas y las confesiones más personales de los invitados. Los actores desvelaron algunos de sus secretos de juventud al recordar cuáles eran sus métodos más ingeniosos para copiar en los exámenes durante su etapa escolar, además de protagonizar un divertido momento cuando Bosch expresó su absoluto asombro al descubrir la pasión culinaria de su compañero por comer ojos de pescado.