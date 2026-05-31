Las estrellas del cine y el deporte se rinden ante Bad Bunny en su gran estreno en Madrid

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El primer concierto de Bad Bunny en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid no solo destacó por su despliegue musical, sino también por una impresionante lista de invitados que acapararon las miradas. Uno de los mayores atractivos de la velada fue descubrir quiénes tendrían el privilegio de subir a La Casita, la estructura que replica una residencia típica puertorriqueña y que sirve como zona VIP y escenario secundario para el artista.

Entre los asistentes más destacados se encontraron las actrices Ester Expósito, Ana de Armas y María León, acompañadas por el actor Martiño Rivas y la reconocida empresaria Chiara Ferragni. La presencia de rostros conocidos del mundo del deporte fue igualmente notable, destacando la asistencia del jugador del Real Madrid Kylian Mbappé, su compañero de equipo Álvaro Carreras y el futbolista del Rayo Vallecano Isi Palazón. Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando Bad Bunny identificó a Ester Expósito entre los presentes en La Casita.

El cantante no dudó en compartir con ella unos segundos de baile, una interacción espontánea que desató la euforia de los 64.000 espectadores que llenaban el recinto. Más allá de este instante viral, los invitados disfrutaron de la actuación como auténticos seguidores, cantando y bailando al ritmo de los temas más populares del puertorriqueño en una noche marcada por la música y el glamour.