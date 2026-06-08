Los perfumes que nunca deberías usar este verano si quieres evitar a estos insectos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, las terrazas y actividades al aire libre se multiplican en toda España. Sin embargo, hay un invitado no deseado que puede arruinar cualquier velada: los mosquitos. Lo que muchas personas desconocen es que la fragancia que llevas puede determinar si te conviertes en su objetivo principal o si pasas desapercibido durante toda la noche.

Los expertos en entomología han identificado que ciertos componentes presentes en perfumes y colonias actúan como auténticos reclamos para estos insectos. La elección de tu fragancia diaria podría estar directamente relacionada con el número de picaduras que sufres cada temporada estival, especialmente en zonas costeras y húmedas del territorio español donde la presencia de mosquitos es más intensa.

La industria cosmética española mueve millones de euros cada año, y el consumo de fragancias se dispara precisamente durante los meses de calor. No obstante, desconocer qué aromas resultan atractivos para los mosquitos puede convertir un simple paseo nocturno en una experiencia desagradable llena de picaduras e irritación cutánea.

Aromas florales intensos

Las fragancias con notas florales muy pronunciadas son especialmente problemáticas durante el verano. Perfumes que contienen esencias de jazmín, rosa, lavanda o ylang-ylang pueden atraer a los mosquitos de forma significativa. Estos insectos asocian los olores florales con fuentes de néctar, su principal fuente de alimentación cuando no están buscando sangre para la reproducción.

En España, donde las fragancias florales son tremendamente populares, especialmente entre el público femenino, este tipo de perfumes representa un problema considerable. Los mosquitos tigre, cada vez más presentes en la costa mediterránea, muestran una especial predilección por estas composiciones aromáticas que les recuerdan a su hábitat natural.

Fragancias dulces y afrutadas

Los perfumes con componentes dulces o afrutados ocupan el segundo lugar en la lista de aromas que debes evitar. Las notas de vainilla, coco, frutas tropicales o caramelo resultan irresistibles para los mosquitos. Estos componentes emiten moléculas volátiles que los mosquitos detectan a varios metros de distancia, especialmente durante el atardecer y la noche.

Los datos recopilados por centros de investigación entomológica señalan que las personas que utilizan fragancias dulces sufren hasta un 40% más de picaduras que aquellas que optan por aromas cítricos o amaderados. Esta diferencia resulta especialmente notable en zonas como Andalucía, la Comunitat Valenciana o las Islas Baleares, donde las poblaciones de mosquitos son más numerosas durante julio y agosto.

Perfumes con almizcle y componentes animales

Las fragancias que contienen almizcle o notas animales también figuran entre las más problemáticas. Aunque estos componentes suelen utilizarse como fijadores en perfumería de alta gama, su aroma resulta atractivo para los mosquitos hembra, que son las únicas que pican. El olor corporal amplificado por estas fragancias crea una combinación especialmente irresistible para estos insectos.

En el mercado español, numerosas colonias masculinas incluyen componentes de almizcle en sus formulaciones, lo que explica por qué algunos hombres sufren más picaduras que otros pese a estar en las mismas condiciones ambientales. La combinación de sudor con estos perfumes crea un cóctel aromático que los mosquitos identifican rápidamente como potencial fuente de alimentación.

Alternativas recomendadas para el verano

Los dermatólogos y expertos en salud pública recomiendan optar por fragancias con notas cítricas durante los meses estivales. Los aromas de limón, bergamota, pomelo o naranja actúan como repelentes naturales. De igual modo, las fragancias con eucalipto, menta o hierba limón resultan poco atractivas para los mosquitos y pueden ayudar a mantenerlos alejados.

En España, donde el uso de colonias frescas es tradición durante el verano, recurrir a estas opciones no solo resulta más seguro frente a las picaduras, sino que además proporciona una sensación de frescor muy valorada cuando los termómetros superan los 30 grados. Los aceites esenciales de lavanda verdadera, a diferencia de la sintética utilizada en perfumería, también ejercen un efecto disuasorio sobre estos insectos.