El extraño requerimiento de Jon Kortajarena en todos sus contratos profesionales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En una reciente aparición en el plató de "El Hormiguero", donde acudió para promocionar la nueva entrega de la serie "El Inmortal", Jon Kortajarena compartió un aspecto inédito de su vida profesional. El modelo vasco explicó que, sin importar el proyecto o el país donde se encuentre trabajando, siempre incluye una cláusula específica que garantiza que su madre sea la única persona autorizada para cortarle el pelo.

Kortajarena relató que, a lo largo de su dilatada trayectoria en la industria de la moda y la interpretación, pasó por las manos de multitud de estilistas profesionales de renombre internacional. Sin embargo, terminó llegando a la conclusión de que nadie comprende mejor su cabello que ella. Esta peculiar exigencia obliga en ocasiones a una compleja logística, ya que si sus compromisos laborales lo mantienen fuera de España, el contrato debe contemplar el traslado de su madre hasta el set de rodaje o un viaje del propio actor para reunirse con ella.

Este detalle, que bien podría considerarse una excentricidad, es en realidad un vínculo fundamental para el actor, quien lo utiliza como una excusa para mantener la cercanía familiar a pesar de su ritmo de vida nómada. Además de esta particularidad sobre su corte de pelo, Kortajarena quiso dejar claro que es extremadamente profesional en el resto de sus facetas: se exige a sí mismo llegar a cada set con el guion absolutamente dominado y mantiene una disciplina estricta de no trabajar tras haber salido de fiesta, priorizando siempre un rendimiento óptimo frente a la cámara.