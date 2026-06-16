Kiko Rivera arremete contra Irene Rosales tras el éxito de su nueva campaña publicitaria

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La colaboradora televisiva Irene Rosales ha dado un paso adelante en su faceta como figura pública al protagonizar la nueva y divertida campaña publicitaria de la marca de aperitivos Grefusa. El anuncio, que destaca por un marcado tono humorístico y desenfadado, busca capitalizar la popularidad de Rosales en los medios, mostrándola en una faceta distendida que ha sido bien recibida por el público general y el sector publicitario.

Sin embargo, lo que debería ser un momento de celebración profesional se ha visto empañado por la reacción de su expareja, Kiko Rivera. Lejos de sumarse a las felicitaciones, el hijo de Isabel Pantoja ha estallado públicamente contra la madre de sus hijas, mostrando un profundo malestar con la proyección mediática que está adquiriendo Rosales a raíz de este trabajo.

La tensión entre ambos, que ya ha sido objeto de constantes rumores en los programas de crónica social, ha alcanzado un nuevo punto crítico cuando Rivera ha cuestionado el origen del éxito de la colaboradora. Con unas palabras que han causado un gran revuelo en redes sociales y medios de comunicación, Kiko ha afirmado contundentemente que la vida que tiene ella hoy es gracias a haberse comido un Kiko, utilizando su propio nombre en un juego de palabras que no deja lugar a dudas sobre su intención de minimizar los méritos de su exmujer.

Por el momento, Irene Rosales ha optado por mantener un perfil bajo ante estas declaraciones, prefiriendo centrarse en la promoción de la marca y evitando entrar en una guerra dialéctica directa que solo alimentaría la polémica. Mientras tanto, las palabras de Rivera han abierto un nuevo debate sobre la gestión de las rupturas y el respeto profesional entre antiguos cónyuges bajo el foco mediático.