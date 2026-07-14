Joaquín Sabina y el balance de su bohemia: la autocrítica de un poeta nocturno

El cantante Joaquín Sabina cierra su gira "Contra todo pronóstico" con un último concierto este miércoles en el Wizink Center en MadridEFE / JAVIER LIZÓN

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La figura de Joaquín Sabina siempre ha estado indisolublemente ligada al humo, las copas y la magia de los bares de madrugada. Sin embargo, en sus declaraciones más recientes, el artista ha dado un giro inesperado a su discurso habitual. Lejos de glorificar los años de desenfreno que forjaron su mito, el cantante ha expresado un sentimiento de culpa hacia su propio pasado.

El autor de Calle Melancolía ha hecho un alto en el camino para mirar atrás con otros ojos. Con la franqueza que le caracteriza, ha admitido que una parte significativa de su vida se diluyó entre barras y tertulias improvisadas, tiempo que, según afirma ahora, podría haber invertido de forma mucho más provechosa. "Me arrepiento de haber perdido tanto tiempo haciendo el idiota en los bares en lugar de escribir", ha sentenciado, marcando una clara distancia con el estilo de vida que definió su juventud y madurez.

Esta reflexión invita a sus seguidores a ver al Sabina actual, una versión más consciente de su legado y del valor del tiempo. Si bien es cierto que gran parte de su brillante obra nació precisamente bajo la atmósfera de esos mismos bares, sus palabras de hoy denotan un deseo de reconciliación con la disciplina creativa.

Más que un simple arrepentimiento, las declaraciones del músico parecen un ejercicio de honestidad brutal. Sabina, que durante años hizo de su vida una obra de arte basada en el exceso, parece cerrar un capítulo, sugiriendo que, al final del día, el peso de lo que no se escribió puede llegar a ser más importante que todas las noches compartidas con el azar.