La actriz Ascen López, de las series 'Muertos S.L.' y 'Machos Alfa', muere a los 69 años

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La actriz Ascen López, conocida por series como 'Muertos S.L.', donde interpretaba a Nieves, o 'Machos Alfa', donde era Marga, ha fallecido a los 69 años, han informado este martes la Unión de Actores y Actrices y la entidad de gestión de actores y bailarines AISGE.

"Nos ha dejado la adorable Ascen López, actriz enorme y reina televisiva en 'Muertos S.L.', 'Machos Alfa' o 'Sentimos las molestias'. Gracias por tanta risa, bondad y sabiduría, amiga querida", asegura el mensaje en redes de AISGE.

La propia actriz colgaba en su cuenta de Instagram el pasado 31 de mayo el mensaje "Un año más. Gracias!!!" acompañado de una foto suya muy sonriente junto a un pastel con unas velas con el número 69.

El pasado 9 de julio Netflix anunció el estreno el 7 de agosto de la cuarta y última temporada de la comedia costumbrista 'Muertos S.L.', creada por Laura y Alberto Caballero y protagonizada por Carlos Areces, Diego Martín, Salva Reina, Adriana Torrebejano y Amaia Salamanca, además de la propia Ascen López.

Nacida en la ciudad de Ávila y residente en Madrid, también era conocida por sus papeles en 'Águila Roja', 'Caronte' y 'Policías, en el corazón de la calle'. En teatro había actuado en obras como 'El cuaderno de Pitágoras' en el Centro Dramático Nacional en 2022 o el musical 'Billy Elliot' los años 2019 y 2020 en el Teatro Nuevo Alcalá.